На многих горнолыжных курортах Австрии сегодня стартует зимний сезон. Они должны придерживаться строгих гигиенических мероприятий в связи с COVID-19.

Как сообщает "Deutsche Welle", кроме общих мер безопасности, обязательным условием является: все лыжники старше 14 лет обязаны носить особенно эффективны защитные маски FFP2, если они находятся на подъемниках или стоят в очереди.

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Но с этим требованием согласны не все курорты. Например, владельцы горной железной дороги курорта Заальбах хотят юридически обжаловать это решение. Они утверждают, что контролировать ношение масок сложно, но если будут выявлены нарушения, ответственность придется нести компании. Это и является причиной, почему курорт Зальбах-Хинтерглемм пока не откроется, а сделает это лишь в том случае, если требование носить FFP2-маски будет отменено.



Курорт Зальбах-Хинтерглемм / austria-land.ru

Также решили не открывать сезон и на горнолыжном курорте в Ишгле, который в начале года стал "лидером" по распространению коронавируса в Европе. Причина заключается в том, что этот район находится на границе Австрии и Швейцарии, и тот, кто заедет на территорию Швейцарии, будет обязан по возвращении отправиться на самоизоляцию.

На других горнолыжных курортах подъемники заработают с 24 декабря, но при этом гостиницы и точки общественного питания в Австрии останутся закрытыми до 7 января.