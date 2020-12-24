На багатьох гірськолижних курортах Австрії сьогодні стартує зимовий сезон. Вони повинні дотримуватися суворих гігієнічних заходів у зв'язку з COVID-19.

Як повідомляє "Deutsche Welle", окрім загальних заходів безпеки, обов'язковою умовою є: всі лижники старше 14 років зобов'язані носити особливо ефективні захисні маски FFP2, якщо вони знаходяться на підйомниках або стоять в черзі.

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Але з цією вимогою згодні не всі курорти. Наприклад, власники гірської залізниці курорту Заальбах хочуть юридично оскаржити це рішення. Вони стверджують, що контролювати носіння масок складно, але якщо буде виявлено порушення, відповідальність доведеться нести компанії. Це і є причиною, чому курорт Зальбах-Хінтерглемм поки не відкриється, а зробить це лише в тому випадку, якщо вимогу носити FFP2-маски буде скасовано.



Курорт Зальбах-Хінтерглемм / austria-land.ru

Також вирішили не відкривати сезон і на гірськолижному курорті в Ішглі, який на початку року став "лідером" із поширення коронавірусу в Європі. Причина полягає в тому, що цей район знаходиться на кордоні Австрії та Швейцарії, і той, хто заїде на територію Швейцарії, буде зобов'язаний після повернення відправитися на самоізоляцію.

На інших гірськолижних курортах підйомники запрацюють із 24 грудня, але при цьому готелі та точки громадського харчування в Австрії залишаться закритими до 7 січня.