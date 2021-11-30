Австралия перенесет открытие границ из-за Омикрона: что известно

Власти Австралии временно остановили открытие границ в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса. Как сообщалось ранее, страна была готова к открытию с 1 декабря.

Однако сейчас премьер-министр страны заявляет, что, учитывая распространение Омикрона, открытие границ необходимо отложить. Что известно о новых рекомендациях и когда страна планирует открыть границы с учетом сложившейся ситуации – дальше.

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Австралия изменит дату открытия границ

Опираясь на рекомендации австралийской Национальной службы безопасности, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил об отмене открытия границ 1 декабря. Причина – быстрое распространение Омикрона.

Известно, что после обнаружения в регионе нового штамма власти хотят отсрочить открытие границ по крайней мере на 2 недели. По словам Моррисона, это лишь временные меры безопасности, которые страна вынуждена применить для безопасности населения. В ведомстве заявили, что необходимо сначала исследовать, насколько хорошо доступные вакцины защищают от нового варианта вируса.

Новый штамм вируса уже в Австралии

, ранее власти Австралии отметили, что с 1 декабря откроют границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи.

В Австралии уже выявили 5 случаев заражения Омикроном. Несмотря на это, в стране пока не анонсируют ужесточение никаких внутренних ограничений.

До недавнего времени Австралия была одной из самых закрытых стран мира, откуда не выпускали даже своих граждан. Издание отмечает, что жесткие меры безопасности действительно помогли контролировать распространение COVID-19, однако с другой стороны это привело к длительной изоляции членов одной семьи.

Только в ноябре страна смягчила условия, разрешив въезд полностью вакцинированным гражданам Новой Зеландии и Сингапура.

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