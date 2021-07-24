Авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в страну Персидского залива
24 июля 2021 , 13:16Читати новину українською
Источник:Державіаслужба
Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp разрешение на полеты в Бахрейн. Рейсы будут происходить из Киева дважды в неделю.
Эти рейсы являются чартерными. Разрешение будет действовать до конца октября 2021 года.
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Чартеры в Бахрейн
Украинский лоукостер выполнять воздушные перевозки в Бахрейн. Госавиаслужба выдала право на эксплуатацию воздушной линии Киев – Бахрейн (Королевство Бахрейн) – Киев. Частота рейсов: 2 рейса в неделю.
Они должны быть системными – не менее 1 рейса в неделю или не менее 3 рейсов в месяц.
Лицензия действует течение 3 месяцев. Первый рейс SkyUp сможет выполнить уже 1 августа.
"Райский сад"Современный Бахрейн был известен во времена древних цивилизаций Востока как "Райский сад". Многие даже склоняются к мнению, что именно здесь располагался библейский сад Эдем.
Сейчас он имеет характерную арабскую архитектуру, много солнечных дней (в среднем 360 в год!), гигантский пляж и множество курортных комплексов.