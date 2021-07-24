Ці рейси є чартерними. Дозвіл діятиме до кінця жовтня 2021 року.
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Чартери до Бахрейну
Український лоукостер виконуватиме повітряні перевезення до Бахрейну. Державіаслужба видала право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Бахрейн (Королівство Бахрейн) – Київ. Частота рейсів: 2 рейси на тиждень.
Вони мають бути системними – не менше 1 рейсу на тиждень або не менше 3 рейсів на місяць.
Ліцензія діє продовж 3 місяців. Перший рейс SkyUp зможе виконати вже 1 серпня.
"Райський сад"Сучасний Бахрейн був відомий за часів давніх цивілізацій Сходу як "Райський сад". Багато хто навіть схиляються до думки, що саме тут розташовувався біблійний сад Едем.
Наразі він має характерну арабську архітектуру, багато сонячних днів (в середньому 360 на рік!), гігантський пляж та безліч курортних комплексів.