Эти рейсы являются чартерными. Разрешение будет действовать до конца октября 2021 года.

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Чартеры в Бахрейн

Украинский лоукостер выполнять воздушные перевозки в Бахрейн. Госавиаслужба выдала право на эксплуатацию воздушной линии Киев – Бахрейн (Королевство Бахрейн) – Киев. Частота рейсов: 2 рейса в неделю.

Они должны быть системными – не менее 1 рейса в неделю или не менее 3 рейсов в месяц.

Лицензия действует течение 3 месяцев. Первый рейс SkyUp сможет выполнить уже 1 августа.