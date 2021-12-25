Авиакомпания LOT анонсировала новое направление из Польши в Украину
Источник:Polskie Linie Lotnicze LOT
Крупнейшая польская авиакомпания LOT анонсировала новое направление в Украину! Так, с 12 июня 2022 года перевозчик запустит рейсы из Одессы в Жешув.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы авиакомпании. Собрали самое важное.
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Авиакомпания LOT анонсировала новое направление из Польши в Украину
Жешув – польский город, расположенный в 170 километрах от Львова и 70 километров от пункта пропуска через государственную границу Краковец.
Стоимость авиабилетов
Билеты уже доступны для бронирования по цене от 787 гривен в одну сторону и от 2036 гривен за перелет туда-обратно. В стоимости дешевых билетов две единицы ручной клади: большая 55х40х23 сантиметров и весом 8 килограммов и маленькая сумочка. Также включено питание на борту самолета.
Расписание рейсов:
|Направление
|День недели
|Время вылета
|Время прибытия
|Первый рейс
|Одесса – Жешув
|воскресенье
|10:30
|11:15
|12 июня 2022 года
|Жешув – Одесса
|воскресенье
|07:00
|09:45
|12 июня 2022 года
Рейсы будут выполняться на турбовинтовых самолетах De Havilland Dash 8Q. Также LOT предлагает билеты из Одессы в Варшаву.Напомним, что ранее авиакомпания LOT открыла рейсы из Львова в Зеленую Гуру.