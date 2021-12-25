Крупнейшая польская авиакомпания LOT анонсировала новое направление в Украину! Так, с 12 июня 2022 года перевозчик запустит рейсы из Одессы в Жешув.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы авиакомпании. Собрали самое важное.

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Авиакомпания LOT анонсировала новое направление из Польши в Украину

Жешув – польский город, расположенный в 170 километрах от Львова и 70 километров от пункта пропуска через государственную границу Краковец.

Стоимость авиабилетов

Билеты уже доступны для бронирования по цене от 787 гривен в одну сторону и от 2036 гривен за перелет туда-обратно. В стоимости дешевых билетов две единицы ручной клади: большая 55х40х23 сантиметров и весом 8 килограммов и маленькая сумочка. Также включено питание на борту самолета.

Расписание рейсов: