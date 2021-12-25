Про це стало відомо із повідомлення пресслужби авіакомпанії. Зібрали найважливіше.

Варто знати Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України: перелік скасованих напрямків

Авіакомпанія LOT анонсувала новий напрямок з Польщі до України

Ряшів – польське місто, розташоване на відстані 170 кілометрів від Львова та 70 кілометрів від пункту пропуску через державний кордон Краківець.

Вартість авіаквитків

Квитки вже доступні для бронювання за ціною від 787 гривень в один бік та від 2036 гривень за переліт туди-назад. У вартості найдешевших квитків дві одиниці ручної поклажі: велика 55х40х23 см та вагою 8 кілограмів та маленька сумочка. Також включено харчування на борту літака.

Розклад рейсів:

Напрямок День тижня Час вильоту Час прибуття Перший рейс Одеса – Ряшів неділя 10:30 11:15 12 червня 2022 року Ряшів – Одеса неділя 07:00 09:45 12 червня 2022 року

Рейси виконуватимуться на турбогвинтових літаках De Havilland Dash 8Q. Також LOT пропонує квитки із Одеси у Варшаву.

Нагадаємо, що раніше авіакомпанія LOT відкрила рейси зі Львова до Зеленої Гури.