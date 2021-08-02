В них показывают квинтэссенцию Львовского колорита. Кадр за кадром демонстрируют местные достопримечательности архитектуры, людей, рестораны и традиционную пищу.

Актуально Джарылгачский, Бердянский и не только: маяки Украины, которые нужно посетить

Реклама о Львове в Саудовской Аравии

Названия роликов довольно красноречивы и поощрительные: "Открывайте для себя Львов", "Путешествуйте и почувствуйте лето во Львове".

Можно увидеть Площадь Рынок, Музей архитектуры и быта "Шевченковский гай", Итальянский дворик и волшебные горные пейзажи. Авиаперевозчик Flynas передал атмосферу города и его вкусные визитки.

Культурная столица Украины для арабских туристов: видео

К слову, первый рейс из Саудовской Аравии во Львов осуществили в субботу, 3 июля. Количество арабских туристов в украинском городе увеличилась, поэтому, наверное, реклама уже начала работать!

Flynas призывает провести лето в Украине: видео