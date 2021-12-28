Авиакомпания Air Ocean Airlines отменила еще один внутренний рейс: названа причина

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила об временном прекращении рейсов по маршруту Черновцы – Киев.

О решении стало известно 28 декабря с официальной фейсбук-страницы Air Ocean Airlines. Рассказываем о причинах отмены внутреннего рейса.

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Временное прекращение рейсов по маршруту Черновцы – Киев

Авиакомпания приостанавливает рейсы по указанному маршруту до весны 2022 года. Причина – неблагоприятные погодные условия.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпанией принято решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации.

– указано в сообщении.

Представители компании отмечают, что они должны идти на такие меры, поскольку сложившаяся ситуация с отменой нескольких последних рейсов "приносит неудобства непосредственно самим пассажирам".

Как вернуть средства

Для возврата средств за приобретенные авиабилеты необходимо отправить запрос авиакомпании, указав номер бронирования, или обратиться в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет.

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