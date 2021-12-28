О решении стало известно 28 декабря с официальной фейсбук-страницы Air Ocean Airlines. Рассказываем о причинах отмены внутреннего рейса.
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Временное прекращение рейсов по маршруту Черновцы – Киев
Авиакомпания приостанавливает рейсы по указанному маршруту до весны 2022 года. Причина – неблагоприятные погодные условия.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпанией принято решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации.
– указано в сообщении.
Представители компании отмечают, что они должны идти на такие меры, поскольку сложившаяся ситуация с отменой нескольких последних рейсов "приносит неудобства непосредственно самим пассажирам".
Как вернуть средства
Для возврата средств за приобретенные авиабилеты необходимо отправить запрос авиакомпании, указав номер бронирования, или обратиться в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет.
Air Ocean Airlines: последние новости
- Авиакомпания Air Ocean Airlines получила разрешение на выполнение рейсов из Черновцов в Киев в ноябре этого года.
- Ранее Air Ocean Airlines отменила рейсы из Киева в Ивано-Франковск.
- В то же время авиакомпания объявила об открытии рейсов из Киева в Харьков.