Ловец Млечного Пути: астрофотограф делает потрясающие кадры ночного неба
Источник:Blazing Heavens
Астрофотограф Дерек Калвер из США делает потрясающе уникальные кадры ночного неба. На одну фотографию с изображением Млечного Пути он тратит по несколько часов.
И хотя может закрасться мысль, что его фотографии являются результатом умелых манипуляций в фотошопе, Дерек каждый раз в своих публикациях подчеркивает, что все изображения реальны. Как доказательство своих слов, он подробно описывает процесс.
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Астрофотограф-самоучка
Пейзажный астрофотограф родился и вырос в небольшом городке близ Сиэтла. Интерес Дерека к космосу, творчеству и приключениям был ранним, но проявился он позже.
Когда парню исполнилось 20, он перенес сердечный приступ и предпринял попытку самоубийства. Разрушительная и неожиданная цепочка событий того времени изменила его отношение к жизни.
Вдохновленный цитатой Анны Франк о том, что природа "хорошо лечит душу", а также галереями известных астрофотографов, Дерек купил свой первый фотоаппарат и отправился в путешествие, чтобы посетить несколько национальных парков и оздоровиться.
С тех пор из самоучки он стал новатором пейзажной астрофотографии. Его фотографии характеризуются высоким качеством изображения и интенсивным увлечением искусством.
Как Дерек фотографирует ночное небо
- Сначала Дерек отправляется в путешествие, чтобы найти место, которое не будут освещать искусственные огни городов.
- Оказавшись там, где надо, он делает фотографию местности перед тем, как солнце зайдет за горизонт. Со временем она станет передним планом его нового произведения.
- Дождавшись, когда стемнеет, Дерек делает десятки кадров на длинных выдержках, которые иногда могут достигать 5 минут.
- Вернувшись домой, он собирает все кадры в один с помощью специальной программы. После этого на передний план он накладывает фотографию, которую сделал еще в сумерках.