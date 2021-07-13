Билет на космическую экскурсию будет стоить от 250 тысяч долларов. Каждый из потенциальных туристов готов выложить эту кругленькую сумму.

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Что известно о старте космического туризма

Ричард Брэнсон и 5 членов экипажа из его компании Virgin Galactic заложили старт космического туризма. Среди них – два пилота и 3 астронавты. 11 июля они достигли около 88 миль (около 142 километров) над пустыней Нью-Мексико, а затем - безопасно вернулись на взлетно-посадочную полосу на космодроме "Америка".

Вернувшись на Землю, Брэнсон объявил розыгрыш билетов только на 2 места на прогулке Virgin Galactic. После этого в компании поступило более 600 заявок от потенциальных туристов, которые хотят побывать на космической экскурсии.

Компания уже получила разрешение от Федеральной авиационной комиссии в июне 2021, чтобы начать вывод плательщиков в космос своих объектов в Нью-Мексико. В планах компании начать массовый космический туризм уже с 2022 года.