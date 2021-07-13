Квиток на космічну екскурсію коштуватиме від 250 тисяч доларів. Кожен з потенційних туристів готовий викласти цю кругленьку суму.

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Що відомо про старт космічного туризму

Річард Бренсон та 5 членів екіпажу з його компанії Virgin Galactic заклали старт космічного туризму. Серед них – два пілоти та 3 астронавти. 11 липня вони досягли близько 88 миль (близько 142 кілометрів) над пустелею Нью-Мексико, а потім – безпечно повернулись на злітно-посадкову смугу на космодромі "Америка".

Повернувшись на Землю, Бренсон оголосив розіграш квитків лише на 2 місця на прогулянці Virgin Galactic. Після того до компанії надійшло понад 600 заявок від потенційних туристів, які хочуть побувати на космічній екскурсії.

Компанія вже отримала дозвіл від Федеральної авіаційної комісії у червні 2021 року, щоб розпочати виведення платників у космос зі своїх об'єктів у Нью-Мексико. В планах компанії розпочати масовий космічний туризм вже з 2022 року.