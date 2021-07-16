И хотя может закрасться мысль, что его фотографии являются результатом умелых манипуляций в фотошопе, Дерек каждый раз в своих публикациях подчеркивает, что все изображения реальны. Как доказательство своих слов, он подробно описывает процесс.

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Астрофотограф-самоучка

Пейзажный астрофотограф родился и вырос в небольшом городке близ Сиэтла. Интерес Дерека к космосу, творчеству и приключениям был ранним, но проявился он позже.

Когда парню исполнилось 20, он перенес сердечный приступ и предпринял попытку самоубийства. Разрушительная и неожиданная цепочка событий того времени изменила его отношение к жизни.

Вдохновленный цитатой Анны Франк о том, что природа "хорошо лечит душу", а также галереями известных астрофотографов, Дерек купил свой первый фотоаппарат и отправился в путешествие, чтобы посетить несколько национальных парков и оздоровиться.

С тех пор из самоучки он стал новатором пейзажной астрофотографии. Его фотографии характеризуются высоким качеством изображения и интенсивным увлечением искусством.

Как Дерек фотографирует ночное небо