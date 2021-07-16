І хоча може закрастися думка, що його фотографії є результатом вмілих маніпуляцій у фотошопі, Дерек щоразу у своїх публікаціях наголошує, що всі зображення реальні. Як доказ своїх слів, він детально описує процес.
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Астрофотограф-самоучка
Пейзажний астрофотограф народився і виріс у невеличкому містечку поблизу Сіетла. Інтерес Дерека до космосу, творчості та пригод був заснований рано, але проявився він пізніше.
Коли хлопцю виповнилося 20, він переніс серцевий напад і зробив спробу самогубства. Руйнівний і несподіваний ланцюг подій того часу змінив його ставлення до життя.
Натхненний цитатою Анни Франк про те, що природа "добре лікує душу", а також галереями відомих астрофотографів, Дерек придбав свій перший фотоапарат та вирушив у подорож, щоб відвідати кілька національних парків та оздоровитись.
З того часу із самоучки він став новатором пейзажної астрофотографії. Його світлини характерні високою якістю зображення та інтенсивним захопленням мистецтвом.
Як Дерек фотографує нічне небо
- Спочатку Дерек вирушає у подорож, щоб знайти місце, до якого не досягатимуть штучні вогні міст.
- Опинившись там, де треба, він робить фотографію місцевості перед тим, як сонце зайде за обрій. Згодом вона стане переднім планом його нового твору.
- Дочекавшись, коли смеркне, у повній темноті Дерек робить десятки кадрів на довжелезних витримках, які іноді можуть досягати 5 хвилин.
- Повернувшись додому, він складає усі кадри в один за допомогою спеціальної програми. Після цього на передній план він накладає фотографію, яку зробив ще у сутінках.