Археологи из Университета Саутгемптона исследовали искусственный остров в озере Лох-Боргастайл на острове Льюис и обнаружили под камнями древесину. Об этом сообщает BBC.

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Что известно об острове, который поддерживает деревянная конструкция?

Речь идет о кранноге – древнем небольшом искусственном острове, которых в шотландских озерах сохранились тысячи. Именно этот исследователи обнаружили в 2009 году, а теперь подробнее раскрыли его историю.

Когда мы начали раскопки, то поняли, что под тем, что сегодня выглядит как каменный остров, расположена целостная и довольно большая деревянная конструкция. Мы до сих пор не знаем точно, зачем строили такие острова, но объем ресурсов и труда свидетельствует о сложных сообществах, способных на такие проекты, а также о важности этих мест,

– объяснила археолог Стефани Бланкшейн.

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Исследователи выяснили, что сначала древние люди установили круглую деревянную платформу, которая имела диаметр около 23 метров. Это произошло еще более 5 тысяч лет назад – в период между 3500 и 3300 годами до нашей эры. Примерно через 2 тысячи лет на нее добавили слой хвороста и камня, а "доделали" остров примерно через 1 тысячу лет, в железный век. Интересно, что от берега к острову ведет каменная дамба, которая сейчас находится под водой.

Во время исследования археологи также нашли в воде вокруг краннога много обломков неолитической посуды – миски, кувшины и тому подобное. Все это может свидетельствовать о том, что когда-то кранног использовали для празднования и пиршеств.



Исследователи нашли обломки древней посуды / Фото PA Media

К слову, такую технику строительства островов древние сообщества использовали по всем Внешним Гебридским островам.

Благодаря работе археологов удалось установить, что этот кранног является уникальным историческим памятником и ярким свидетельством инженерного мастерства древней цивилизации. Исследования показали, что сооружение было возведено тысячи лет назад, что делает его одной из древнейших известных рукотворных конструкций в регионе. Кранног оказался старше знаменитых египетских пирамид и британский мегалитический комплекс Стоунхендж. Это открытие не только помогло лучше понять образ жизни древних людей, но и продемонстрировало, насколько развитыми были их строительные навыки.