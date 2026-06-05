Археологи з Університету Саутгемптона досліджували штучний острів у озері Лох-Боргастайл на острові Льюїс і виявили під камінням деревину. Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про острів, який підтримує дерев'яна конструкція?

Мовиться про кранног – стародавній невеликий штучний острів, яких у шотландських озерах збереглися тисячі. Конкретно цей дослідники виявили у 2009 році, а тепер детальніше розкрили його історію.

Коли ми почали розкопки, то зрозуміли, що під тим, що сьогодні виглядає як кам'яний острів, розташована цілісна і доволі велика дерев'яна конструкція. Ми досі не знаємо точно, навіщо будували такі острови, але обсяг ресурсів і праці свідчить про складні спільноти, здатні на такі проєкти, а також про важливість цих місць,

– пояснила археологиня Стефані Бланкшейн.

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Дослідники з'ясували, що спочатку давні люди встановили круглу дерев'яна платформу, яка мала діаметр близько 23 метрів. Це відбулося ще понад 5 тисяч років тому – у період між 3500 і 3300 роками до нашої ери. Приблизно через 2 тисячі років на неї додали шар хмизу та каменю, а "доробили" острів приблизно через 1 тисячу років, у залізну добу. Цікаво, що від берега до острова веде кам'яна дамба, яка нині перебуває під водою.

Під час дослідження археологи також знайшли у воді навколо краннога багато уламків неолітичного посуду – миски, глечики тощо. Усе це може свідчити про те, що колись кранног використовували для святкування і бенкетів.



Дослідники знайшли уламки стародавнього посуду / Фото PA Media

До слова, таку техніку будування островів стародавні спільноти використали по всіх Зовнішніх Гебридських островах.

Завдяки роботі археологів вдалося встановити, що цей кранног є унікальною історичною пам'яткою та яскравим свідченням інженерної майстерності давньої цивілізації. Дослідження показали, що споруду було зведено тисячі років тому, що робить її однією з найдавніших відомих рукотворних конструкцій у регіоні. Кранног виявився старішим за знамениті єгипетські піраміди та британський мегалітичний комплекс Стоунхендж. Це відкриття не лише допомогло краще зрозуміти спосіб життя давніх людей, а й продемонструвало, наскільки розвиненими були їхні будівельні навички.