В Аргентине лагуна окрасилась в ярко-розовый цвет: что случилось – шокирующее видео

В мире постоянно происходят инциденты, которые вредят природе. Один из таких произошел в южном регионе Аргентины.

Одна из лагун Патагонии окрасилась в розовый и фиолетовый цвет. Причина – сброс отходов местных рыбных фабрик, которые, среди прочего, занимаются переработкой креветок.

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Вода стала розовой из-за сульфита натрия, который используют на рыбоперерабатывающих заводах.

Местные власти уверяют, что разрешение на сброс было предоставлено официально, вода безопасна и через несколько дней очистится сама.

Впрочем, люди жалуются на ужасный запах и полчища мух.

В свою очередь, экологи настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены.

В Аргентине лагуна стала розового цвета: смотрите видео



Отметим, ранее пляж в Греции затопило пеной. Этому редкому и удивительному явлению подверглись отдыхающие, и успели заснять на видео.