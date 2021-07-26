Одна з лагун Патагонії забарвилася у рожевий та фіолетовий колір. Причина – скидання відходів місцевих рибних фабрик, які, серед іншого, займаються переробленням креветок.

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Вода стала рожевою через сульфіт натрію, який використовують на рибопереробних заводах.

Місцева влада запевняє, що дозвіл на скидання було надано офіційно, вода безпечна і через декілька днів очиститься сама.

Втім, люди скаржаться на страшенний сморід і полчища мух.

Своєю чергою, екологи наполягають, що перед скиданням подібні відходи повинні бути оброблені та очищені.

В Аргентині лагуна стала рожевого кольору: дивіться відео



Відзначимо, раніше пляж у Греції затопило піною. Це рідкісне та дивне явище зазнали відпочивальники, й встигли зафільмувати на відео.