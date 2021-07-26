Одна з лагун Патагонії забарвилася у рожевий та фіолетовий колір. Причина – скидання відходів місцевих рибних фабрик, які, серед іншого, займаються переробленням креветок.
Читайте також Вікенд на природі: мальовничі місця для ідеального пікніка неподалік Києва
Вода стала рожевою через сульфіт натрію, який використовують на рибопереробних заводах.
Місцева влада запевняє, що дозвіл на скидання було надано офіційно, вода безпечна і через декілька днів очиститься сама.
Втім, люди скаржаться на страшенний сморід і полчища мух.
Своєю чергою, екологи наполягають, що перед скиданням подібні відходи повинні бути оброблені та очищені.
В Аргентині лагуна стала рожевого кольору: дивіться відео
Відзначимо, раніше пляж у Греції затопило піною. Це рідкісне та дивне явище зазнали відпочивальники, й встигли зафільмувати на відео.