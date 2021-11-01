Аргентина открыла свои границы для иностранных туристов

Сегодня, 1 ноября, Аргентина открыла границы иностранным туристам. Согласно решению правительства, туристы, прошедшие полный курс вакцинации, могут въехать в страну.

Невакцинированные туристы должны пойти на 7-дневный карантин. Также необходимо будет пройти 2 тестирования.

Читайте также Еще одна курортная страна планирует отменить карантин для иностранных туристов

Аргентина открыла свои границы

С 1 ноября страна открылась для граждан по всему миру.

Всем, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19, можно приезжать в страну.

Путешественники также должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до путешествия, и пройти второе тестирование на 5 – 7 день пребывания в Аргентине.

Вакцины, одобренные Аргентиной

Pfizer;

Модерна;

AstraZeneca;

Covishield;

Sinopharm;

Convidecia;

"Спутник V".

Непривитые тоже могут попасть в Аргентину.

Для них действуют те же правила – ПЦР-тест, не ранее чем за 72 часа до прибытия и второй тест на 5 – 7 день. Помимо этого они обязаны отправиться на недельную самоизоляцию.

Отмечается, что Аргентина сильно пострадала от пандемии, и в начале года имела проблемы с поставкой вакцин. Однако сейчас кампания набрала обороты: в настоящее время было введено по меньшей мере 56 миллионов доз – 56,6% населения полностью вакцинированы.

COVID-19 в Аргентине: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 31 октября 2021 года в Аргентине выявлено 5 288 259 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 115 942 летальных;

В то же время 5 153 873 человека побороли болезнь.

Ранее, с 1 октября, в Аргентину разрешили въезд иностранцев из соседних стран без изоляции в безопасных коридорах, утвержденных органами здравоохранения.