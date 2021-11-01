Невакцинированные туристы должны пойти на 7-дневный карантин. Также необходимо будет пройти 2 тестирования.
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Аргентина открыла свои границы
С 1 ноября страна открылась для граждан по всему миру.
Всем, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19, можно приезжать в страну.
Путешественники также должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до путешествия, и пройти второе тестирование на 5 – 7 день пребывания в Аргентине.
Вакцины, одобренные Аргентиной
- Pfizer;
- Модерна;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Sinopharm;
- Convidecia;
- "Спутник V".
Непривитые тоже могут попасть в Аргентину.
Для них действуют те же правила – ПЦР-тест, не ранее чем за 72 часа до прибытия и второй тест на 5 – 7 день. Помимо этого они обязаны отправиться на недельную самоизоляцию.
Отмечается, что Аргентина сильно пострадала от пандемии, и в начале года имела проблемы с поставкой вакцин. Однако сейчас кампания набрала обороты: в настоящее время было введено по меньшей мере 56 миллионов доз – 56,6% населения полностью вакцинированы.
COVID-19 в Аргентине: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 31 октября 2021 года в Аргентине выявлено 5 288 259 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 115 942 летальных;
- В то же время 5 153 873 человека побороли болезнь.