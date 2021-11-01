Невакциновані туристи зобов'язані піти на 7-денний карантин. Також необхідно буде пройти 2 тестування.
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Аргентина відкрила свої кордони
З 1 листопада країна відкрилася для громадян з усього світу.
Всім, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19, дозволено приїжджати до країни.
Мандрівники також повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до подорожі, і пройти друге тестування на 5 – 7 день перебування в Аргентині.
Вакцини, схвалені Аргентиною
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Sinopharm;
- Convidecia;
- "Супутник V".
Нещеплені теж можуть потрапити до Аргентини.
Для них діють ті ж правила – ПЛР-тест, не раніше ніж за 72 години до прибуття та другий тест на 5 – 7 день. Крім цього, вони зобов'язані вирушити на тижневу самоізоляцію.
Зазначається, що Аргентина сильно постраждала від пандемії, і на початку року мала проблеми із постачанням вакцин. Проте зараз кампанія набрала обертів: наразі було введено щонайменше 56 мільйонів доз – 56,6% населення повністю вакциновані.
COVID-19 в Аргентині: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 31 жовтня 2021 року в Аргентині виявлено 5 288 259 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 115 942 летальних;
- Водночас 5 153 873 особи побороли хворобу.