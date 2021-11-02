Большое количество туристов создает множество неудобств. Олдермен Эверхардт говорит, что гостиницы ничего не дают жителям.

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Амстердам запретил открывать новые отели для комфорта жителей

По информации издания, четыре года назад были определены несколько микрорайонов, где запрещалось открывать новые отели, а теперь запрет касается почти всего города.

В настоящее время в Амстердаме 533 гостиницы, общее количество которых составляет около 40 тысяч номеров.

Многие дома и здания в столице Нидерландов расположены на земле, за которую нужно платить аренду. Поэтому если недвижимость получает новое назначение, собственник должен обратиться в муниципалитет, чтобы обсудить контракт.

Ранее муниципалитет разрешал возводить гостиницы, если для этого было место в плане зонирования, но теперь может отказаться от сотрудничества в интересах качества жизни.

Строительство новых гостиниц теперь будет разрешено только в районах, где они имеют дополнительную ценность, например, в тех, которые находятся на стадии строительства. В этом случае гостиницы должны иметь уникальную концепцию и отвечать строгим требованиям в сфере привлечения соседей, устойчивости и социального предпринимательства.

Усиленные правила на Airbnb

Кроме того, муниципалитет Амстердама ввел более жесткие правила по отношению к амстердамцам, которые сдают жилье в аренду через сервис Airbnb – теперь они должны официально регистрироваться, а о каждом арендаторе сообщать муниципалитет заранее.

Из-за новых условий за полгода количество предложений в Амстердаме в Airbnb резко упало – с более чем 16 000 до 2 924.

Интересно знать! Аэропорт "Схипхол" в Нидерландах прогнозирует, что примет 2 миллиона туристов, которые будут путешествовать в течение осенних каникул и отпусков.