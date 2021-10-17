Аэродром Амстердама прогнозирует, что примет 2 миллиона туристов. Они будут путешествовать в течение осенних каникул и отпусков.
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Амстердам осенью ожидает два миллиона туристов
Прогнозы связанные со смягчением карантина в Нидерландах.
"Схипхол" ожидает, что 2 миллиона путешественников посетят аэропорт во время осенних каникул и отпусков. Это втрое больше, чем год назад, когда из-за коронавируса действовали жесткие правила для путешественников,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что самые популярные направления для нидерландских путешественников – Стамбул, Лондон и Барселона.
В допандемический год, 2019, аэропорт "Схипхол" принял 3 миллиона путешественников.
Условия пересечения границы
Въехать в Нидерланды могут все путешественники с биометрическими паспортами без ограничений, согласно рекомендациям Совета ЕС.
Необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, если вы путешествуете с безопасной страны / региона за пределами ЕС / Шенгена.
Также накануне необходимо заполнить форму здоровья на сайте https://bit.ly/3BAezjZ. Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.