Аеродром Амстердаму прогнозує, що прийме 2 мільйони мандрівників. Вони подорожуватимуть впродовж осінніх канікул та відпусток.

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Амстердам восени очікує на два мільйони туристів

Прогнози пов'язані з пом'якшенням карантину в Нідерландах.

"Схіпхол" очікує, що 2 мільйони мандрівників відвідають аеропорт під час осінніх канікул та відпусток. Це втричі більше, ніж рік тому, коли через коронавірус діяли жорсткі правила для подорожувальників,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярніші напрямки для нідерландських мандрівників – Стамбул, Лондон і Барселона.

У допандемічний рік, 2019, аеропорт "Схіпхол" прийняв 3 мільйони мандрівників.

Цікаво! Аеропорт "Схіпхол" в Амстердамі найняв на роботу 20 свиней.

Умови перетину кордону

В'їхати до Нідерландів можуть усі мандрівники з біометричними паспортами без обмежень, відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, якщо ви подорожуєте з безпечної країни / регіону за межами ЄС / Шенгену.

Також напередодні необхідно заповнити форму здоров'я на сайті https://bit.ly/3BAezjZ. Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь "так", то авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.

За даними Worldometer, станом на 15 жовтня 2021 року в Нідерландах виявлено 2 040 337 випадків зараження коронавірусом, з них 18 237 летальних.