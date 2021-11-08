Каннабис-кафе пользуются популярностью у иностранцев, которых тянет в город, где наркотик можно приобрести по определенному лимиту. Продажа разрешена только в столице Нидерландов – зато по всей стране запрет действует еще с 2013 года.
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Амстердам хочет запретить продавать каннабис туристам
Предложение о введении запрета на посещение туристами 166 каннабис-кафе выдвинула мэр Амстердама Флемке Халсема, после того, как столица Нидерландов "стала свидетелем антиобщественного поведения туристов".
Халсема предлагает разрешить посещение только жителям Нидерландов, чтобы гости могли сосредоточиться на других туристических местах и путешествовали в Амстердам по правильным причинам.
Мы хотели бы, чтобы туристы приезжали в Амстердам за богатством, красотой и культурным наследием,
– заметила она.
Мэр добавила, что причиной роста спроса на марихуану являются именно наркотуристы.
Амстердам потеряет туристов
Ранее мэр Халсема уже выдвигала это предложение в феврале 2020 года, но, согласно отчету, из-за подобного запрета одна треть туристов перестанет посещать страну.
Если бы они запретили туристам, 80% наших клиентов исчезли бы. Это полная ложь. Они никогда не допустят этого,
– сказала Ева Макгуайр, работница кофейни с каннабисом.
Другие же владельцы каннабис-кафе предупреждают, что такое решение может привести к их закрытию.
В свою очередь Гэри Галлахер, руководитель Амстердамского музея каннабиса, предупредил, что это приведет к "торговцам наркотиками на каждом углу", как это произошло, когда магазины закрылись во время пандемии.
В то же время, адвокат Дон Седар утверждает, что международный имидж Амстердама должен быть улучшен. Он считает, что такое изменение привлечет разные типы туристов, и тогда город станет "более пригодным для жизни его жителей".