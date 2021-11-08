Канабіс-кафе користуються популярністю в іноземців, яких тягне до міста, де наркотик можна придбати за певним лімітом. Продаж дозволено лише в столиці Нідерландів – натомість по всій країні заборона діє ще з 2013 року.

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Амстердам хоче заборонити продавати канабіс туристам

Пропозицію про введення заборони на відвідування туристами 166 канабіс-кафе висунула мер Амстердама Флемке Халсема, після того, як столиця Нідерландів "стала свідком антигромадської поведінки туристів".

Зверніть увагу! Місцевий житель розповів, що одного разу, відпочиваючи на своєму ліжку, побачив когось, хто просто сів і блюнув у вікно. За його словами, туристи зневажливо ставляться до кварталів та людей, що там живуть і працюють.

Халсема пропонує дозволити відвідування лише жителям Нідерландів, щоб гості могли зосередитися на інших туристичних місцях і подорожували до Амстердама з правильних причин.

Ми хотіли б, щоб туристи приїжджали до Амстердама за багатством, красою та культурною спадщиною,

– зауважила вона.

Мер додала, що причиною зростання попиту на марихуану є саме наркотуристи.

Амстердам втратить туристів

Раніше мер Халсема вже висувала цю пропозицію в лютому 2020 року, але, згідно зі звітом, через подібну заборону одна третина туристів припинить відвідувати країну.

Якби вони заборонили туристам, 80% наших клієнтів зникли б. Це повна брехня. Вони ніколи не допустять цього,

– сказала Єва Макгуайр, працівниця кав'ярні з канабісом.

Інші ж власники канабіс-кафе попереджають, що таке рішення може призвести до їх закриття.

Своєю чергою Гері Галлахер, керівник Амстердамського музею канабісу, попередив, що це призведе до "торговців наркотиками на кожному розі", так, як це сталося, коли магазини закрилися під час пандемії.

Водночас адвокат Дон Седар стверджує, що міжнародний імідж Амстердама має бути покращений. Він вважає, така зміна приверне різні типи туристів, й тоді місто стане "більш придатним для життя його мешканців".