Амстердам готовит радикальные изменения для туристов, которые ударят по кошельку
Нидерландская столица планирует масштабную перезагрузку индустрии гостеприимства, чтобы вернуть покой местным жителям. Новые инициативы городских властей могут оказать существенное влияние на кошельки путешественников и даже закрыть для них привычные пути в город.
Хотя туризм является мощным столпом экономики Амстердама и приносит городу до 10% годового ВВП, местные чиновники решили, что спокойствие горожан дороже любых денег. 24 Канал рассказывает обо всем этом подробнее.
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Кошелек или покой: зачем Амстердам объявил войну толпам?
Новые правительственные предложения в Нидерландах предусматривают повышение и без того немалого 12-процентного налога на проживание для туристов в Амстердаме до ошеломляющих 20%, как пишет pretwerk.nl. Это решение может заставить многих путешественников, особенно бюджетных гостей, дважды подумать перед тем, как бронировать билеты. Хорошая новость разве в том, что время для этого есть – сбор будут повышать постепенно до 2031 года.
В коалиционном соглашении новой городской власти четко указано, что Амстердам остается привлекательным направлением для посетителей со всего мира. Туризм важен для экономики города, но в то же время – создает значительное давление на общественные пространства, качество жизни и муниципальные объекты. Именно поэтому новая власть приняла упомянутое выше радикальное решение.
Для понимания масштабов: если раньше при средней стоимости гостиничного номера в около 185 долларов туристы платили налог в 23 доллара за ночь, то с новыми правилами эта сумма существенно возрастет, в итоге до 37 долларов. Кроме того, под удар попадут и любители водных прогулок – власти планируют повысить развлекательный сбор для лодочных туров и аренды судов на знаменитых каналах города.
Но и это все – лишь верхушка айсберга. Новый план предусматривает полное закрытие большого круизного терминала, что фактически положит конец прибытию туристов по морю. Более того, муниципалитет собирается выкупать частные бизнесы в историческом центре города, чтобы вернуть эти улицы местным жителям.
Интересно знать. В Амстердаме отказываются от идеи создания масштабного "Эротического центра" в районе Зейд, который планировало предыдущее правительство для разгрузки Квартала красных фонарей. А вот предложения о запрете продажи каннабиса иностранцам в кофишопах в соглашении не упоминают.
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Что посмотреть в Амстердаме, пока цены не взлетели до небес?
Несмотря на все ограничения и финансовые барьеры, Амстердам остается одним из самых магических городов планеты, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Если вы планируете путешествие в ближайшее время, обязательно внесите в свой список эти легендарные локации:
- Каналы и район Иордан (Jordaan). Сеть живописных каналов XVII века, охватывающая город, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка на лодке там – это лучший способ увидеть Амстердам с воды. А после этого стоит заглянуть в Йордан – бывший рабочий квартал, который превратился в уютный уголок с арт-галереями, винтажными бутиками и атмосферными кафе.
- Музейная площадь (Museumplein). Здесь расположен величественный Государственный музей (Rijksmuseum), где хранят знаменитый "Ночной дозор" Рембрандта, и Музей Ван Гога (Van Gogh Museum), который имеет самую большую в мире коллекцию картин и писем этого художника.
- Дом Анны Франк (Anne Frank House). Мрачное, но чрезвычайно важное историческое место на канале Принсенграхт (Prinsengracht). Именно в этом доме еврейская девочка Анна Франк вместе с семьей скрывалась от нацистов во время Второй мировой войны и писала свой всемирно известный дневник.
- Площадь Дам (Dam Square). Сердце города, где возвышается Королевский дворец (Royal Palace) – шедевр архитектуры нидерландского Золотого века, Новая церковь (Nieuwe Kerk) и Национальный монумент. Это место всегда бурлит жизнью и событиями.
- Парк Вондела (Vondelpark). Самый большой и самый известный зеленый оазис города на 47 гектаров. Здесь можно устроить пикник у пруда, арендовать велосипед или просто отдохнуть от городской суеты среди роскошных деревьев.
- Квартал красных фонарей (De Wallen). Самая старая и самая противоречивая часть города. Днем здесь можно спокойно пить кофе и рассматривать старинную архитектуру, а ночью район вспыхивает неоновыми огнями, демонстрируя другую, раскованную сторону Амстердама.
В общем – да, мир меняется, и правила путешествий становятся более строгими. Но красота Амстердама, его дух свободы и уникальная атмосфера стоят каждого потраченного цента.
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Где еще в Европе вводят жесткие ограничения и туристические сборы?
Нидерландская столица уже длительное время пытается справиться с колоссальным наплывом гостей. Ситуация настолько обострилась, что активисты даже подали иск против городского совета Амстердама из-за систематического превышения лимитов на ночлег.
Однако борьба с чрезмерным туризмом и транспортным коллапсом – не местная прерогатива, а уже глобальный тренд в Европе. Например, Швейцария планирует ввести новый сбор для автомобилистов, которые пересекают страну без существенных остановок, чтобы разгрузить альпийские дороги. И еще по меньшей мере 5 известных европейских городов повышают туристические налоги, среди которых и Барселона.