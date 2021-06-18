В частности, она отметила, что гордится своим результатом, и обвинила в дезинформации о подъеме гида, который поднимался вместе с ней. Однако в ходе пресс-конференции стало известно, что Мохнацкая "отфотошопила" фотографию с вершины Эвереста.

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Кристина сначала отвергла обвинения в фотошопе фотографии. По ее словам, обнародованная ее фотография правдивая и сделана не на вершине, а на месте, к которому она пришла.

Однако уже через несколько минут, после вопроса от альпиниста из Днепра Дмитрия Семеренко, который первым сообщил, что женщина на самом деле не вышла, ответила, что на фото она, но вершина немного "подсунутая".

Фото моё, сделанное на GoPro. Вершина была сзади подсунутая, я на ней не была, – сказала Мохнацкая.

Четкого ответа о причинах подделки фото не предоставила, а только заявила, что у нее сыграл психологический фактор.

Что известно о ситуации с (не) восхождением Мохнацкой

В марте преподаватель географии из Ивано-Франковска Кристина Мохнацкая установила национальный рекорд – поднялась на самый высокий вулкан мира за 19 часов. А после этого она решилась подняться на Эверест.

1 июня, после сообщения о ее покорения вершины, часть альпинистов, что также в это время были в лагере в Гималаях, заявили, что на самом деле женщина не смогла подняться на Эверест.

По словам Мохнацкой, ей пришлось оставить одного из своих шерпов на высоте 8650 метров, после чего она самостоятельно прошла еще 139 метров догоняя второго гида. Однако, как бы натолкнувшись на тело одного из покорителей вершины, приняла решение уйти назад, ведь пообещала своей дочери вернуться домой живой.

Но как оказалось, альпинистка не дошла 15 метров, и сообщила в базовый лагерь "есть вершина", поскольку решила, что ей зачтут.