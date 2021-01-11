В Риге в аэропорту в зале прилета установили роботизированный пункт тестирования на коронавирус.

Однако воспользоваться услугой могут не все. Пока только граждане Латвиии и резиденты страны, имеющих доступ к интернет-банку Swedbank, SEB, Luminor или Citadele, eID электронной подписи, мобильного электронной подписи или Smart-ID, передает avianews.

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Для того, чтобы сдать анализ пассажир должен авторизоваться и оплатить тест на сайте лаборатории.

После регистрации план действий такой:

Вводите полученный код в автомате аэропорта Роботизированная рука выдает комплект для сдачи биоматериала В полученную колбу необходимо плюнуть и поместить в выданную коробку Повторно авторизоваться в автомате и просканировать коробку с биоматериалом Затем роботизированная рука заберет анализ

Тест слюны в Латвии признан официально для определения РНК коронавируса.

В рижском аэропорту предупреждают, что в новом пункте тестирования нельзя получить результат прямо перед авиарейсом. Поэтому для сдачи анализа необходимо приехать заранее.