В аэропорту Риги появился пункт бесконтактной сдачи анализа на COVID-19
В Риге в аэропорту в зале прилета установили роботизированный пункт тестирования на коронавирус.
Однако воспользоваться услугой могут не все. Пока только граждане Латвиии и резиденты страны, имеющих доступ к интернет-банку Swedbank, SEB, Luminor или Citadele, eID электронной подписи, мобильного электронной подписи или Smart-ID, передает avianews.
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Для того, чтобы сдать анализ пассажир должен авторизоваться и оплатить тест на сайте лаборатории.
После регистрации план действий такой:
- Вводите полученный код в автомате аэропорта
- Роботизированная рука выдает комплект для сдачи биоматериала
- В полученную колбу необходимо плюнуть и поместить в выданную коробку
- Повторно авторизоваться в автомате и просканировать коробку с биоматериалом
- Затем роботизированная рука заберет анализ
Тест слюны в Латвии признан официально для определения РНК коронавируса.
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