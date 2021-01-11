У Ризі в аеропорту в залі прильоту встановили роботизований пункт тестування на коронавірус.

Проте скористатися послугою можуть ще не всі. Поки тільки громадяни Латвіїі та резиденти країни, які мають доступ до інтернет-банку Swedbank, SEB, Luminor або Citadele, eID електронного підпису, мобільного електронного підпису або Smart-ID, передає avianews.

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Для того, щоб здати аналіз пасажир повинен авторизуватися й оплатити тест на сайті лабораторії.

Після реєстрації план дій такий:

Вводите отриманий код в автоматі в аеропорту Роботизована рука видає комплект для здачі біоматеріалу В отриману колбу необхідно плюнути та помістити у видану коробку Повторно авторизуватись в автоматі та просканувати коробку з біоматеріалом Потім роботизована рука забере аналіз

Тест слини в Латвії визнаний офіційно для визначення РНК коронавіруса.

У ризькому аеропорту попереджають, що в новому пункті тестування не можна отримати результат прямо перед авіарейсом. Тому для здачі аналізу необхідно приїхати заздалегідь.