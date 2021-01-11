В аеропорту Риги з'явився пункт безконтактної здачі аналізу на COVID-19
У Ризі в аеропорту в залі прильоту встановили роботизований пункт тестування на коронавірус.
Проте скористатися послугою можуть ще не всі. Поки тільки громадяни Латвіїі та резиденти країни, які мають доступ до інтернет-банку Swedbank, SEB, Luminor або Citadele, eID електронного підпису, мобільного електронного підпису або Smart-ID, передає avianews.
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Для того, щоб здати аналіз пасажир повинен авторизуватися й оплатити тест на сайті лабораторії.
Після реєстрації план дій такий:
- Вводите отриманий код в автоматі в аеропорту
- Роботизована рука видає комплект для здачі біоматеріалу
- В отриману колбу необхідно плюнути та помістити у видану коробку
- Повторно авторизуватись в автоматі та просканувати коробку з біоматеріалом
- Потім роботизована рука забере аналіз
Тест слини в Латвії визнаний офіційно для визначення РНК коронавіруса.
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