Житомирский аэропорт открывают для международных рейсов

Правительство предоставило аэропорту Житомира статус международного. Отныне здесь будет действовать круглосуточный пункт пропуска через границу.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 30 июня. Аэропорт носит имя уроженца Житомирщины академика Сергея Королева.

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Международные рейсы из Житомира

В пояснении к распоряжению говорится, что открытие международных рейсов в частности будет способствовать реализации туристического потенциала региона.

К тому же рейсы за границу будут обеспечивать потребности населения и экономики региона в авиаперевозках.

В самом аэропорту начнет действовать пункт пропуска через границу. Он будет работать круглосуточно.



Распоряжение о международном пункте пропуска в аэропорту / Изображение из телеграма Алексея Гончаренко

Важность международных рейсов для города