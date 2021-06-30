Житомирский аэропорт открывают для международных рейсов
Источник:24 канал
Правительство предоставило аэропорту Житомира статус международного. Отныне здесь будет действовать круглосуточный пункт пропуска через границу.
Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 30 июня. Аэропорт носит имя уроженца Житомирщины академика Сергея Королева.
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Международные рейсы из Житомира
В пояснении к распоряжению говорится, что открытие международных рейсов в частности будет способствовать реализации туристического потенциала региона.
К тому же рейсы за границу будут обеспечивать потребности населения и экономики региона в авиаперевозках.
В самом аэропорту начнет действовать пункт пропуска через границу. Он будет работать круглосуточно.
Распоряжение о международном пункте пропуска в аэропорту / Изображение из телеграма Алексея Гончаренко
Важность международных рейсов для города
- В октябре 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создали специальную комиссию. Она признала аэропорт Житомира готовым к международным перевозкам.
- Распоряжение, которое Кабмин принял в июне, должны были рассматривать еще в феврале. Впрочем, во время формирования повестки дня тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил пункт, который касается аэропорта, снять с повестки дня.
- Мэр Сергей Сухомлин объяснял, что вопрос о пункте пропуска сняли с рассмотрения, потому что аэропорт "Житомир" не был в списке приоритетных.
- Получение статуса "международный" позволит вести переговоры с авиакомпаниями по привлечению их в аэропорт.
- К тому же в аэропорту планируют капитальный ремонт аэродромного комплекса. Вложить в это хотят более 470 миллионов гривен.