Мало кто знает, но именно здесь когда-то приземлялись первые самолеты во Львове

Более 100 лет назад во Львове появился первый аэропорт на Левандовке. Именно здесь началась история авиаперевозок в городе, которая впоследствии привела к созданию современного международного аэропорта на Скнилове.

Где именно был расположен первый львовский аэропорт?

Аэропорт "Львов" на Левандовке действовал еще с 1914 года. Именно там 5 сентября 1922 совершили первый гражданский регулярный рейс Гданьск – Варшава – Львов, начав пассажирские перевозки в Украине и Польше.

За все время работы львовский аэропорт осуществил более 4,5 тысяч рейсов и перевез 10 784 пассажиров. Самым продуктивным стал 1929 год: за 12 месяцев было выполнено 485 рейсов и обслужено 1 894 авиапассажира, пишет ilvivyanym.com.





Расписание рейсов Львовского аэропорта, 1925 год / фото inlviv.in.ua

Кто первым запустил рейсы во Львове?

Первой авиакомпанией стала польско-немецкая авиакомпания AeroLloyd. Позже она разделилась: с немецкой стороны возникла Lufthansa, а в Польше сначала AeroLot, а впоследствии LOT Polish Airlines. В начале использовали немецкие "Юнкерсы" (4 пассажира), затем голландские "Фоккеры" (8 – 10 пассажиров), американские "Локхиды" (11 пассажиров) и "Дугласы" (14 пассажиров). Самолеты оснащали туалетом, буфетом и автопилотом, пишет украинский онлайн ресурс "Фотографии старого Львова".



Ангар аэропорта на Левандовке, 1930-е годы / фото ЗАУП

Почему решили перенести аэродром?

Левандовское летное поле было слишком малым для развития авиаперевозок. Перенос в Скнилов начался в 1923 году в 1923 году, сначала силами военных, впоследствии гражданских. Уже в 1931 году подвели железнодорожные пути, установили радиостанцию, метеопункт, топливно-заправочную станцию и лампу-маяк. В 1936 году построили две взлетно-посадочные полосы, а в 1938 году открыли зал ожидания пассажиров.

Львов стал частью одной из самых длинных авиалиний Европы. В 1931 – 1937 годах рейсы пролегали через Бухарест, Софии, Салоники, Афины, Хельсинки, Родос, Лидду и другие города. Общая протяженность маршрута достигала 4,3 тысячи километров.

Какие особенности пассажирских перевозок?

Билеты продавали в аэропорту, отелях и туристических агентствах. Дети до 3 лет летали почти бесплатно, а бесплатный транспорт возил в аэропорт из центра Львова. Багаж позволяли до 15 – 20 килограммов, но фото и радиоаппаратуру надо было сдавать перед посадкой.

Как войны повлияли на аэропорт?

В 1941 году немецкая и словацкая авиация разбомбила взлетную полосу, самолеты садились на поля вблизи Рясного. Немцы восстановили аэродром, используя труд заключенных. В 1944 году после возвращения советской власти аэродром восстановили, включили в систему "Аэрофлота" и возобновили рейсы в Киев и другие города.

