Мало кто знает, но именно здесь когда-то приземлялись первые самолеты во Львове
- Первый львовский аэропорт появился в 1914 году на Левандовке и совершил первый гражданский рейс в 1922 году.
- Левандовский аэропорт был перенесен из-за его малого размера, а новый в Скнилове был оснащен современными удобствами и стал частью крупных европейских авиалиний.
Более 100 лет назад во Львове появился первый аэропорт на Левандовке. Именно здесь началась история авиаперевозок в городе, которая впоследствии привела к созданию современного международного аэропорта на Скнилове.
Мало кто знает, что первый аэропорт во Львове появился еще более 100 лет назад на Левандовке, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Где именно был расположен первый львовский аэропорт?
Аэропорт "Львов" на Левандовке действовал еще с 1914 года. Именно там 5 сентября 1922 совершили первый гражданский регулярный рейс Гданьск – Варшава – Львов, начав пассажирские перевозки в Украине и Польше.
За все время работы львовский аэропорт осуществил более 4,5 тысяч рейсов и перевез 10 784 пассажиров. Самым продуктивным стал 1929 год: за 12 месяцев было выполнено 485 рейсов и обслужено 1 894 авиапассажира, пишет ilvivyanym.com.
Расписание рейсов Львовского аэропорта, 1925 год / фото inlviv.in.ua
Кто первым запустил рейсы во Львове?
Первой авиакомпанией стала польско-немецкая авиакомпания AeroLloyd. Позже она разделилась: с немецкой стороны возникла Lufthansa, а в Польше сначала AeroLot, а впоследствии LOT Polish Airlines. В начале использовали немецкие "Юнкерсы" (4 пассажира), затем голландские "Фоккеры" (8 – 10 пассажиров), американские "Локхиды" (11 пассажиров) и "Дугласы" (14 пассажиров). Самолеты оснащали туалетом, буфетом и автопилотом, пишет украинский онлайн ресурс "Фотографии старого Львова".
Ангар аэропорта на Левандовке, 1930-е годы / фото ЗАУП
Почему решили перенести аэродром?
Левандовское летное поле было слишком малым для развития авиаперевозок. Перенос в Скнилов начался в 1923 году в 1923 году, сначала силами военных, впоследствии гражданских. Уже в 1931 году подвели железнодорожные пути, установили радиостанцию, метеопункт, топливно-заправочную станцию и лампу-маяк. В 1936 году построили две взлетно-посадочные полосы, а в 1938 году открыли зал ожидания пассажиров.
Львов стал частью одной из самых длинных авиалиний Европы. В 1931 – 1937 годах рейсы пролегали через Бухарест, Софии, Салоники, Афины, Хельсинки, Родос, Лидду и другие города. Общая протяженность маршрута достигала 4,3 тысячи километров.
Какие особенности пассажирских перевозок?
Билеты продавали в аэропорту, отелях и туристических агентствах. Дети до 3 лет летали почти бесплатно, а бесплатный транспорт возил в аэропорт из центра Львова. Багаж позволяли до 15 – 20 килограммов, но фото и радиоаппаратуру надо было сдавать перед посадкой.
Как войны повлияли на аэропорт?
В 1941 году немецкая и словацкая авиация разбомбила взлетную полосу, самолеты садились на поля вблизи Рясного. Немцы восстановили аэродром, используя труд заключенных. В 1944 году после возвращения советской власти аэродром восстановили, включили в систему "Аэрофлота" и возобновили рейсы в Киев и другие города.
Частые вопросы
