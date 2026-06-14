В каком аэропорту взлетно-посадочная полоса пересекает автомобильную дорогу

Мы все привыкли, что аэропорты расположены за городом и вдали от инфраструктуры. Однако есть место, где взлетно-посадочная полоса пересекает автомобильную дорогу, что делает её одной из самых уникальных в мире.

Некоторые аэропорты удивляют современной инфраструктурой, а некоторые своим расположением. Одним из самых известных в мире является аэропорт Гибралтара, ведь его взлетно-посадочная полоса пересекает главную автомобильную дорогу, которую каждый раз перекрывают во время взлета и посадки самолетов, рассказывает Andalucia.com. При этом аэропорт работает и сегодня: он обслуживает регулярные гражданские рейсы и одновременно используется как военный аэродром.

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Как появился аэропорт Гибралтара?

История аэропорта началась в 1939 году, когда во время Второй мировой войны на британских заморских территориях создали военный аэродром для нужд южной Европы и Северной Африки. Для расширения взлетно-посадочной полосы даже использовали породу, которую добывали при прокладке туннелей внутри Гибралтарской скалы.

Как выглядит аэропорт: смотреть видео

Впоследствии полосу еще больше удлинили, а в 1958 году открыли первый пассажирский терминал. На протяжении многих лет аэропорт был важными воздушными воротами для туристов, направлявшихся на побережье Коста-дель-Соль и в Марбелью. Однако в 1969 году ситуация осложнилась: после закрытия границы с Испанией самолетам пришлось выполнять сложный маневр при посадке, обходя испанское воздушное пространство. Такая мера требовала от пилотов высокого мастерства.

Новый этап развития начался после соглашения 2006 года, которое сняло часть ограничений на полеты. В 2012 году открыли современный терминал, рассчитанный на обслуживание до одного миллиона пассажиров в год. Еще одной особенностью аэропорта является то, что его взлетно-посадочная полоса пересекает проспект Уинстона Черчилля – единственную автомобильную дорогу, ведущую в Гибралтар. Из-за этого движение транспорта на несколько минут останавливали каждый раз, когда самолет взлетал или приземлялся.

Аэропорт Гибралтара / фото Getty

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Чтобы решить проблему, в 2023 году под полосой открыли специальный туннель для автомобилей, тогда как наземный переход оставили для пешеходов, велосипедистов и пользователей скутеров. Тем не менее, аэропорт Гибралтара сегодня считается одним из самых интересных и уникальных в мире.

Какой инцидент в аэропорту является самым известным?

Одной из самых известных трагедий, связанных с аэропортом Гибралтара, стала авиакатастрофа 4 июля 1943 года. Самолет B-24 Liberator II упал в море сразу после ночного взлета, в результате чего погибли все 16 человек на борту: 11 пассажиров и 5 членов экипажа.

Среди погибших был главнокомандующий польской армией и премьер-министр польского правительства в изгнании Владислав Сикорский. Британское расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала блокировка системы управления самолетом по неустановленным причинам.