Аэропорт "Борисполь" назвал 10 самых популярных направлений в августе

Несмотря на COVID-19 и карантинные ограничения туристы продолжают путешествовать по самым разным направлениям. Однако, есть те, по которым летают чаще.

Самыми популярными маршрутами в августе 2021 года стали курортные Анталия, Шарм-эль-Шейх и Стамбул. Кроме того, в десятку вошли и необычные направления.

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10 самых популярных направлений из "Борисполя" в августе

Больше всего пассажиров было перевезено в туристические города Турции, Египта, Греции, Черногории, Израиля и Нидерландов.

По данным аэропорта, 46% всех его августовских пассажиров вылетели в Турцию, Египет или Грецию.

Анталия; Шарм-эль-Шейх; Стамбул; Хургада; Даламан; Тиват; Амстердам, Бодрум; Тель-Авив; Ираклион.

Всего в августе 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 1 миллион 251,3 тысячи пассажиров. Регулярными рейсами воспользовались 827,5 тысячи путешественников, чартерами – 423,8 тысячи человек.

В пресс-службе аэродрома отметили, что с начала 2021-го количество пассажиров составляет 5,8 миллиона. По сравнению с прошлым годом, поток путешественников увеличился на 66%.

"Борисполь" вошел в список лучших аэропортов Восточной Европы

Британская компания Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира – The World's Best Airports in 2021. Украинский "Борисполь" занял пятое место в категории "Лучший аэропорт Восточной Европы".

В перечень еще вошли аэропорты: Венгрии, Румынии, Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Сербии, Словакии, Хорватии и Болгарии.

Кроме того, Skytrax обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2021 году – первое место занял Международный аэропорт Хамад в Дохе.

Отметим, ранее популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составил рейтинг лучших авиакомпаний.