Airbnb оплатит путешествие длиной в год для 12 человек: как стать счастливчиком

Сервис по аренде жилья в путешествиях Airbnb объявил конкурс на программу "Живи где угодно на Airbnb". 12 победителей смогут путешествовать и арендовать жилье за средства компании в течение года.

Как известно, Airbnb покроет расходы на жилье и транспорт. Взамен участники должны будут писать еженедельные подробные отзывы.

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Цель Airbnb – сделать более удобным мобильный образ жизни, который стал популярным на фоне массовой удаленной работы.

Также таким образом сервис рассчитывает узнать, что изменить в работе и какое жилье подходит для путешественников в одиночку и с семьей.

Как стать участником?

В конкурсе могут принять участие лица старше, чем 18 лет со знанием английского языка. Участники имеют возможность регистрироваться семьями до трех человек.

Заявки на Live Anywhere на Airbnb сейчас открыты до 30 июня 2021 года.

12 участников будут отобраны комиссией интервьюеров в июле, после чего пройдут инструктаж от организаторов, а в сентябре 2021 года начнут свое путешествие.

Программа продлится 12 месяцев подряд с июля 2021-го по июль 2022 года, 10 из которых будут содержать путешествия и проживание в списках на Airbnb.

Что известно о Airbnb?

История этого легендарного сервиса начинается еще с 2008 года. Двое молодых друзей-дизайнеров Брайан Чески и Джо Гэби искали, где переночевать в Сан-Франциско. В это время в городе проходила конференция, поэтому жилье было почти невозможно арендовать.

У них родилась идея сдавать места на надувных матрасах и предлагать клиентам завтрак. Сервис стал стремительно развиваться вместо аренды матрасов постепенно стал предлагать аренду комнат. А уже в 2010 – заявил об 1 миллионе бронирований.

Название компании, которая переводится как надувной матрас и завтрак.

Сейчас сервис предоставляет возможность найти и забронировать жилье в любое время, оплатить и при необходимости связаться с владельцами. Сайт доступен одиннадцатью языками – среди которых есть и украинский.

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