Air France анонсировала распродажу билетов во Францию и США

Если вы не знаете с чего начать 2022 год, авиакомпания Air France предлагает отличное решение – начать с покупки билета со скидкой.

Предложение действует с 16 – 30 декабря. Авиакомпания предлагает приобрести билеты по промо-ценам на рейсы с 15 января по 30 июня 2022 года.

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Air France предлагает множество интересных направлений, в частности Париж, Северную и Южную Америку, которые могут удивить даже самого требовательного путешественника.

Вот перечень специальных предложений из Киева в обе стороны:

Париж от 199 долларов;

от 199 долларов; Нью-Йорк от 500 долларов;

от 500 долларов; Атланта от 500 долларов;

от 500 долларов; Лос-Анджелес от 590 долларов;

от 590 долларов; Монреаль от 590 долларов;

от 590 долларов; Сан-Паулу от 720 долларов;

от 720 долларов; Богота от 720 долларов;

от 720 долларов; Мехико от 770 долларов;

от 770 долларов; Рио-де-Жанейро от 950 долларов.

Весь список маршрутов можно найти на сайте Air France.

Подготовка к путешествию

Правила въезда в разные страны постоянно меняются. Для таких случаев Air France предлагает своим пассажирам бесплатную услугу Ready to Fly, позволяющую свериться с актуальными условиями и необходимыми документами. Для этого их необходимо будет загрузить по специальной ссылке, которую авиакомпания пришлет перед вылетом.