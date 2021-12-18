Пропозиція діє із 16 – 30 грудня. Авіакомпанія пропонує придбати квитки за промо-цінами на рейси з 15 січня по 30 червня 2022 року.

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Air France пропонує безліч цікавих напрямків, зокрема Париж, Північну та Південну Америку, які можуть здивувати навіть найвибагливішого мандрівника.

Ось перелік спеціальних пропозицій з Києва в обидва боки:

Париж від 199 доларів;

від 199 доларів; Нью-Йорк від 500 доларів;

від 500 доларів; Атланта від 500 доларів;

від 500 доларів; Лос-Анджелес від 590 доларів;

від 590 доларів; Монреаль від 590 доларів;

від 590 доларів; Сан-Паулу від 720 доларів;

від 720 доларів; Богота від 720 доларів;

від 720 доларів; Мехіко від 770 доларів;

від 770 доларів; Ріо-де-Жанейро від 950 доларів.

Весь перелік маршрутів можна знайти на сайті Air France.

Підготовка до подорожі

Правила в'їзду до різних країн постійно змінюються. Для таких випадків Air France пропонує своїм пасажирам безкоштовну послугу Ready to Fly, яка дозволяє звіритися з актуальними умовами та необхідними документами. Для цього їх необхідно буде завантажити за спеціальним посиланням, яке авіакомпанія надішле перед вильотом.