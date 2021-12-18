Предложение действует с 16 – 30 декабря. Авиакомпания предлагает приобрести билеты по промо-ценам на рейсы с 15 января по 30 июня 2022 года.

Читайте Лоукостер Wizz Air расширил сеть маршрутов из Киева: куда будет летать

Air France предлагает множество интересных направлений, в частности Париж, Северную и Южную Америку, которые могут удивить даже самого требовательного путешественника.

Вот перечень специальных предложений из Киева в обе стороны:

  • Париж от 199 долларов;
  • Нью-Йорк от 500 долларов;
  • Атланта от 500 долларов;
  • Лос-Анджелес от 590 долларов;
  • Монреаль от 590 долларов;
  • Сан-Паулу от 720 долларов;
  • Богота от 720 долларов;
  • Мехико от 770 долларов;
  • Рио-де-Жанейро от 950 долларов.

Весь список маршрутов можно найти на сайте Air France.

Подготовка к путешествию

Правила въезда в разные страны постоянно меняются. Для таких случаев Air France предлагает своим пассажирам бесплатную услугу Ready to Fly, позволяющую свериться с актуальными условиями и необходимыми документами. Для этого их необходимо будет загрузить по специальной ссылке, которую авиакомпания пришлет перед вылетом.