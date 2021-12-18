Предложение действует с 16 – 30 декабря. Авиакомпания предлагает приобрести билеты по промо-ценам на рейсы с 15 января по 30 июня 2022 года.
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Air France предлагает множество интересных направлений, в частности Париж, Северную и Южную Америку, которые могут удивить даже самого требовательного путешественника.
Вот перечень специальных предложений из Киева в обе стороны:
- Париж от 199 долларов;
- Нью-Йорк от 500 долларов;
- Атланта от 500 долларов;
- Лос-Анджелес от 590 долларов;
- Монреаль от 590 долларов;
- Сан-Паулу от 720 долларов;
- Богота от 720 долларов;
- Мехико от 770 долларов;
- Рио-де-Жанейро от 950 долларов.
Весь список маршрутов можно найти на сайте Air France.
Подготовка к путешествию
Правила въезда в разные страны постоянно меняются. Для таких случаев Air France предлагает своим пассажирам бесплатную услугу Ready to Fly, позволяющую свериться с актуальными условиями и необходимыми документами. Для этого их необходимо будет загрузить по специальной ссылке, которую авиакомпания пришлет перед вылетом.