Многие из нас понятия не имеют, почему свет приглушается при посадке или то, что могут сидеть рядом с человеческими органами. Итак, 8 секретов стюардесс.

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Завернутые наушники – не новые

Даже если дают завернутую гарнитуру, это не значит, что она совершенно новая. После использования их очищают и упаковывают снова.

Вода для кофе и чая – грязная

Питьевая вода, используемая для приготовления кофе и чая, есть в емкостях, что могли никогда не очищаться – там норма бактерий превышается в несколько раз. Поэтому пить на борту лучше только бутилированную жидкость.



На борту самолета лучше пить бутилированную воду / Фото: Getty Images

Причина угасания света при посадке

При ночных посадках в салоне приглушают свет. Делают это для того, чтобы глаза пассажиров легче привыкли к темноте при нештатной ситуации.

Бортпроводникам не платят за "время на земле"

Они получают плату только за часы полета. То время, что потраченное на укладывания мешков в мусорные ящики, или еще что-то – не оплачивается.

Во время большинства полетов перевозят органы человека

В огромном количестве внутренних рейсов есть человеческие останки или органы. Просто пассажирам об этом неизвестно.

Дверь туалета можно открыть снаружи

Стюардессы имеют собственный ключ на случай непредвиденного застревание пассажира в туалете. Достаточно поднять откидную створку с изображением сигареты и повернуть защелку, чтобы разблокировать дверь.



Дверь уборной в самолете открываются снаружи / Фото: Getty Images

Настоящая причина отключения устройств

Как только заходите в самолет, и начинается инструктаж по правилам безопасности, вас просят выключить электронные устройства, поскольку они могут сбивать самолет. На самом деле, этого не произойдет, их нужно выключить, потому что они могут раздражать пилотов.

Правда о кислородных масках

Если кислородные маски падают, у вас остается примерно 15 минут кислорода с момента их извлечения. Этого более чем достаточно для того, чтобы пилот снизил самолет до той высоты, где вы сможете нормально дышать. На большой высоте у вас есть 15 – 20 секунд до того, как вы потеряете сознание.

Отметим, ранее американская стюардесса Кэт Камалани рассказала о главных ошибках пассажиров на борту самолета.