Багато з нас поняття не мають, чому світло приглушується при посадці або те, що можуть сидіти поруч з людськими органами. Отож, 8 секретів стюардес.

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Загорнуті навушники – не нові

Навіть, якщо дають загорнуту гарнітуру, це не означає, що вона абсолютно нова. Після використання їх очищають та запаковують знову.

Вода для кави та чаю – брудна

Питна вода, яка використовується для приготування кави та чаю, є в місткостях, що могли ніколи не очищатися – там норма бактерій перевищується в декілька разів. Тому пити на борту краще лише бутельовану рідину.



На борту літака найкраще пити бутельовану воду / Фото: Getty Images

Причина згасання світла при посадці

При нічних посадках в салоні приглушують світло. Роблять це для того, щоб очі пасажирів легше звикнули до темряви в разі позаштатної ситуації.

Бортпровідникам не платять за "час на землі"

Вони отримають плату лише за години польоту. Той час, що витрачений на укладання мішків в сміттєві ящики, чи ще щось – не оплачується.

Під час більшості польотів перевозять органи людини

У величезній кількості внутрішніх рейсів є людські рештки або органи. Просто пасажирам про це невідомо.

Двері туалету можна відкрити ззовні

Стюардеси мають власний ключ на випадок непередбаченого застрягання пасажира у вбиральні. Досить підняти відкидну стулку із зображенням сигарети й повернути засувку, щоб розблокувати двері.



Двері вбиральні в літаку відкриваються ззовні / Фото: Getty Images

Справжня причина вимкнення пристроїв

Як тільки заходите в літак, й починається інструктаж з правил безпеки, вас просять вимкнути електронні пристрої, бо вони можуть збивати літак. Насправді ж, цього не станеться, їх потрібно вимкнути, бо вони можуть дратувати пілотів.

Правда про кисневі маски

Якщо кисневі маски падають, у вас залишається приблизно 15 хвилин кисню з моменту їх витягування. Цього часу більш ніж достатньо для того, щоб пілот знизив літак до тієї висоти, де ви зможете нормально дихати. На великій висоті у вас є 15 – 20 секунд до того, як ви втратите свідомість.

Відзначимо, раніше американська стюардеса Кет Камалані розповіла про головні помилки пасажирів на борту літака.