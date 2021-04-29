Travel24 предлагает подборку самых популярных мест для загадывания желаний. Конечно, гарантировать их осуществление трудно, но почему бы не попробовать?
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8 мест планеты, где сбываются желания
Фонтан Треви
Будучи в Риме, невозможно обойти самый большой фонтан. Обязательно загадайте желание, бросив монетку. Однако сделать это нужно правильно – правой рукой через левое плечо, и повернутым спиной.
Также если хотите вернуться в Рим, то бросайте одну монетку, две, чтобы познакомиться с итальянцем или просто закрутить роман. Три – свадьба, четыре – богатство, а пять монет лучше не бросать – на разлуку.
Фонтан Треви / Фото: UnSplash
Замок Бларни
В одну из стен этого замка в Ирландии встроили часть древнего коронационного Скунского камня. По легенде, тот, кто поцелует его – получит дар красноречия.
Правда, сделать это будет не так легко. Поскольку камень в стене, вам придется сильно наклониться вниз, держась за железный стержень.
Мужчина пытается поцеловать камень / Фото: mensxp.com
Статуя Джульетты
Трагическая история этой героини хорошо известна из книг и фильмов. Наверное каждый романтик, и не только, хочет побывать в доме Джульетты, что в Вероне. Немало туристов отправляются сюда именно для того, чтобы загадать желание.
Ритуал прост – нужно коснуться и потереть правую часть груди статуи по часовой стрелке, думая о том, чего больше всего жаждете.
Стена Плача
Каждый год миллионы паломников со всего мира приезжают в Израиль. Кроме традиционного прочтения молитв у Стены, они оставляют между древних камней записки с сокровенными просьбами и пожеланиями, с надеждой, что они непременно будут услышаны.
Люди молятся у Стены Плача / Фото: UnSplash
Тоннель любви
В Украине тоже немало мест, где можно загадать желание. Одним из таких является романтический тоннель в Клеване. Если пройтись ним со своей второй половинкой и загадать желание – оно непременно сбудется.
Дом Пресвятой Девы Марии
В Эфесе расположено место паломничества христиан, где есть целебный источник. Считается, что именно здесь в последние годы своей жизни жила Дева Мария.
Вблизи установлены специальные решетки, на которых люди завязывают узелки и загадывают желания.
Специальные решетки для лент возле дома Девы Марии в Эфесе / Фото: lebanonuntravelled.com
Нулевой меридиан
В Гринвиче, в Лондоне, проходит нулевой меридиан. Чтобы загадать желание – нужно встать вдоль меридиана, одна нога должна быть в Западном полушарии, другая – в Восточном.
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Скульптура Яна Непомуцкого
Одним из самых популярных мест в Праге есть Карлов мост, ведь здесь расположена статуя Непомуцкого. Говорят, если одной рукой взяться за него, а другой за собачку на рельефах моста, то желание исполнится.
Скульптура Яна Непомуцкого на Карловом мосту / Фото: UnSplash
Пусть ваши желания исполнятся!