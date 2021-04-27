Кувейт – государство в юго-западной Азии. Это одна из самых богатых стран мира. Ее площадь составляет около 18 тысяч квадратных километров. Здесь проживает около 4 миллионов человек.

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Сегодня Кувейт – независимое государство с высоким уровнем жизни. Валюта этой страны является одной из самых дорогих в мире – один кувейтский динар эквивалентен примерно 3 американским долларам. Впрочем, так было не всегда. Всего лишь тридцать лет назад Кувейт был оккупирован Ираком.

Привилегии коренных кувейтцев

Коренные жители Кувейта имею невероятные привилегии. Если человек хочет получить образование и проявляет способности, то государство полностью оплатит обучение в любом учебном заведении мира. Кроме этого, студент получит средства на переезд и проживание, а также ему будут выплачивать стипендию.

Кувейт / Фото Unsplash

Кувейтцы имеют возможность брать кредиты без процентов. Это связано с мусульманскими традициями, которые запрещают получать любое вознаграждение от человека, которому ты занимаешь. В 2007 году государство списало кувейтцам 1 миллиард долларов долга. Однако чужакам так не повезет: всем, кто приезжает в страну, кредитные проценты таки придется платить.

В 2012 году власти Кувейта помогали своим гражданам в течение года, бесплатно обеспечивая их продуктами и субсидиями.

Медицина и коммунальные услуги

Все расходы на медицину государство полностью берет на себя. Если человеку необходимо лечение за границей, то государство оплачивает его, независимо от страны, где это лечение происходит. В дополнение расходы на содержание родственников или тех людей, которые просто сопровождают больного, также покрываются.

Выплаты на детей в Кувейте происходят ежемесячно до достижения ими 26 лет. Сумма выплат составляет 200 долларов.

Также кувейтцы не знают, что значит оплачивать коммунальные услуги и налоги на доходы и имущество. Самый низкий размер пенсии в государстве – 3 тысячи долларов.

Кувейт / Фото Pexels

Преимущественно коренное население Кувейта работает в иностранных компаниях, расположенных на территории государства. Здесь существует закон, который позволяет иностранной компании открыть филиал только при условии, что житель Кувейта станет партнером этой компании, а на работу возьмут определенное количество кувейтцев. К тому же минимальный размер заработной платы также установлен законом.

Ювелирные магазины Кувейта – еще один яркий пример обеспеченности населения. Здесь не продают изделия, которые стоят меньше 10 тысяч долларов. Все украшения очень большие и изысканные.

И хотя, как уже было сказано, Кувейт населяет примерно 4 миллиона жителей, коренное население составляет всего лишь 1 миллион человек.