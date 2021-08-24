Наличие огромного количества замков, дворцов, крепостей, храмов, древних руин побудило к организации акций, благодаря которым были определены самые ценные исторические и культурные памятники Украины, которые впоследствии внесли в список 7 чудес страны. В конкурсе приняли участие почти 1000 архитектурных объектов со всей Украины. 21 августа 2007 года назвали победителей "7 чудес Украины".

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Каменец-Подольская крепость

На роскошном скалистом острове, окруженном каньоном реки Смотрич, расположился величественый и уютный городок Каменец-Подольский. Богатая история, уникальные старинные архитектурные сооружения, гостеприимные местные жители, прекрасная природа как магнит привлекают туристов из разных уголков Украины и из-за рубежа. Главной и самой популярной достопримечательностью города является старинная крепость, которая очень хорошо сохранилась до наших дней. Оборонительные укрепления считаются прекрасным примером укреплений во всей Европе.

Каменец-Подольская крепость / Фото karpaty.love

Туристы могут посетить польский, армянский и русинский рынки в Каменце-Подольском, чтобы почувствовать дух и атмосферу европейских культур. Другие туристические достопримечательности здесь включают церковь Святой Троицы, старинный замок, ратушу, собор святых Петра и Павла и несколько укреплений из прошлого. Местные предлагают также полеты на воздушных шарах в каньоне реки Смотрич. Множество культурных фестивалей, художественных и драматических мероприятий, музыкальные концерты, соревнования на автогонках и т.д. ежегодно привлекают тысячи туристов в Каменец-Подольский, в частности к одному из чудес Украины.

Хотинская крепость

Хотинская крепость – наследие времен Киевской Руси. Сначала стены крепости, которые начали строить в 1323 году, служили защитой от нападений внешних врагов, однако в 1433 – 1504 годах крепость стала использоваться как резиденция. Сегодня же она является главной туристической достопримечательностью страны и входит в список 7 чудес Украины.

Хотинская крепость / Фото Wikipedia

Также с крепостью связано несколько легенд, что свидетельствует о богатой истории сооружения. Мощные 50-метровые стены величественной крепости выдержали много битв и осад.

Замковый двор Хотинской крепости был разделен на две части: северную и южную, каждая выполняла свою роль во время битв и осад. На территории Хотинского комплекса были казармы, конюшни, мастерские, колодцы. В крепости снимали эпизоды многих известных исторических и приключенческих фильмов: "Старый замок", "Могила льва", "Русалочка", "Три мушкетера", "Черная стрела", "Тарас Бульба".

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Парк "Софиевка"

Парк "Софиевка" считается уникальным и неповторимым парком в Украине, где умело реализовались самые смелые и необычные фантазии тогдашних мастеров. Садово-парковое искусство захватывает, существование многих экспозиций трудно объяснить с точки зрения физики. Причудливые формы огромных валунов, водопадов, беседок, скульптур, обилие растительности дополняют друг друга, создавая прекрасный райский сад.

Парк "Софиевка" / Фото myukraine

Неописуемая красота парка создана руками человека и безумно влюбленного сердца. Это удивительное и живописное место является символом чистой любви двух сердец. Даже в самые критические исторические моменты этого региона никто не решался поднять руку, чтобы уничтожить великолепный парк. Во время Второй мировой войны немцы, которые практически уничтожили все на своем пути, были очарованы местными красотами. В период немецкой оккупации Эдемскому саду не был нанесен ущерб.

Здесь царит необычная атмосфера. Лучшего места для отдыха со своей второй половиной просто нет.

Парк также является популярным местом отдыха для туристов, и его ежегодно посещают около 500 000 человек. В парке представлено более 2000 видов деревьев и кустарников, как местных, так и экзотических. Например, гинкго, платан, тюльпанное дерево, таксодум и сосна Веймутова.

Остров Хортица

Богатая история острова Хортица и окружающая красота природы заставляет каждого украинца задуматься над своим прошлым и над тем, кем были наши предки. Здесь приходит понимание, как дорого доблестные казаки заплатили за нашу свободу.

Остров Хортица / Фото ukraine-is

К сожалению, значительная часть территории комплекса безвозвратно исчезла в водах Днепра. Остров имеет длину 12,5 км и ширину около 2,5 км и расположен в пределах Хортицкого национального парка. Регион уникален тем, что является одновременно культурной и природной достопримечательностью страны. Остров был заселен в течение последних 5 тысячелетий. Северная часть острова выше и имеет больше скал, чем южная часть, которая часто затапливается водами Днепра. Хортица также имеет уникальную флору и Фавну.

Херсонес Таврийский

Херсонес Таврический – древнегреческий город, расположенный на полуострове Ираклион в Крыму. В свое время Херсонес играл важную стратегическую, политическую и экономическую роль в Северном Причерноморье. Сегодня от того некогда величественного города осталась разруха.

Херсонес стал не только одним из 7 чудес Украины, он также внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Херсонес Таврийский / Фото igotoworld

Участок состоит из городских остатков города и прямоугольных сельскохозяйственных участков одинакового размера, которые называются хора. До XV века хоры поддерживали виноградники, продукция которых экспортировалась, а регион процветал. Херсонес служил одним из самых продуктивных винных центров Черного моря.

Софийский собор

Киевский Софийский собор является частью Национального заповедника "София Киевская". Собор был построен в XI веке во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Собор имеет многовековую историю, а его основы были впервые заложены в 1037 или 1011 годах во времена правления Владимира Великого. В соборе находится 5 апсид, 5 нефов и 13 куполов. Двухуровневые галереи окружают собор с трех сторон. В интерьерах – фрески и мозаики XI века.

Софийский собор / Фото rest.guru

Монастырские сооружения играли важную политическую роль в нашей истории, здесь принимали послов, коронованных князей на киевском престоле. Сейчас Софийский собор внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра – это уникальная православная святыня, основанная Антонием и Феодосием Печерским в 1051 году. Расположена Лавра на правом берегу Днепра в центре Киева. Имеет очень богатую историю, не раз играла решающую роль в жизни украинского народа. Сегодня лавра активно функционирует и в ней проживает более 100 монахов.

Киево-Печерская лавра / Фото Wikipedia

В монастыре есть несколько архитектурных памятников, в частности колокольни, соборы, каменные крепостные стены и подземные пещерные системы. Основными достопримечательностями являются Большая Лаврская колокольня и Успенский собор.