Наявність величезної кількості замків, палаців, фортець, храмів, стародавніх руїн спонукало до організації акцій, завдяки яким були визначені найцінніші історичні та культурні пам'ятки України, що згодом внесли до списку 7 чудес країни. У конкурсі взяли участь майже 1000 архітектурних об'єктів з усієї України. 21 серпня 2007 року були назвали переможців "7 чудес України".

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Кам'янець-Подільська фортеця

На розкішному скелястому острові, оточеному каньйоном річки Смотрич, розташувалось величне і затишне містечко Кам'янець-Подільський. Багата історія, унікальні старовинні архітектурні споруди, гостинні місцеві жителі, чудова природа як магніт приваблюють туристів з різних куточків України та з-за кордону. Головною та найпопулярнішою визначною пам'яткою міста є старовинна фортеця, яка надзвичайно добре збереглася до наших днів. Оборонні споруди цієї пам'ятки вважаються чудовим прикладом укріплень в усій Європі.

Кам'янець-Подільська фортеця / Фото karpaty.love

Туристи можуть відвідати польський, вірменський та русинський ринки в Кам'янці-Подільському, щоб відчути дух та атмосферу європейських культур. Інші туристичні визначні пам'ятки тут включають церкву Святої Трійці, старовинний замок, ратушу, собор святих Петра та Павла та кілька укріплень з минулого. Місцеві пропонують також польоти на повітряних кулях у каньйоні річки Смотрич. Безліч культурних фестивалів, мистецьких та драматичних заходів, музичні концерти, змагання на автоперегонах щороку приваблюють тисячі туристів до Кам'янця-Подільського, зокрема, до одного з чудес України.

Хотинська фортеця

Хотинська фортеця – спадщина часів Київської Русі. Спочатку стіни фортеці, які почали будувати 1323 року, слугували обороною від нападів зовнішніх ворогів, проте у 1433 – 1504 роках фортеця стала використовуватися як резиденція. Сьогодні ж вона є головною туристичною визначною пам'яткою країни та входить у список 7 чудес України.

Хотинська фортеця / Фото Wikipedia

Також з фортецею пов'язано кілька легенд, що свідчить про багату історію споруди. Потужні 50-метрові стіни величної будівлі витримали багато битв та облог.

Замковий двір Хотинської фортеці був розділений на 2 частини: північну та південну, кожна виконувала свою роль під час битв та облог. На території Хотинського комплексу були казарми, конюшні, майстерні, криниці. У фортеці знімали епізоди багатьох відомих історичних та пригодницьких фільмів: "Старий замок", "Могила лева", "Русалонька", "Три мушкетери", "Чорна стріла", "Тарас Бульба".

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Парк "Софіївка"

Парк "Софіївка" вважається унікальним і неповторним парком в Україні, де вміло реалізувались найсміливіші та незвичні фантазії тогочасних майстрів. Садово-паркове мистецтво захоплює, існування багатьох експозицій важко пояснити з точки зору фізики. Химерні форми величезних валунів, водоспадів, альтанок, скульптур, велика кількість рослинності доповнюють один одного, створюючи чудовий райський сад.

Парк "Софіївка" / Фото myukraine

Невимовна краса парку створена руками людини та шалено закоханого серця. Це дивовижне та мальовниче місце є символом чистої любові двох сердець. Навіть у найкритичніші історичні моменти цього регіону ніхто не наважувався підняти руку, щоб знищити чудовий парк. Під час Другої світової війни німці, які практично зруйнували все на своєму шляху, були зачаровані місцевою красою. У період німецької окупації Едемському саду не було завдано шкоди.

У "Софіївці" панує незвичайна атмосфера. Кращого місця для відпочинку зі своєю другою половиною просто немає.

Парк також є популярним місцем відпочинку для туристів, і його щороку відвідують близько 500 000 людей. У парку представлено понад 2000 видів дерев та кущів, як місцевих, так і екзотичних. Наприклад, гінкго, платан, тюльпанове дерево, таксодум і сосна Веймутова.

Острів Хортиця

Багата історія острова Хортиця та довколишня краса природи змушує кожного українця замислитись над своїм минулим та над тим, ким були наші предки. Тут приходить розуміння, як дорого доблесні козаки заплатили за нашу свободу.

Острів Хортиця / Фото ukraine-is

На жаль, значна частина території комплексу безповоротно зникла у водах Дніпра. Острів має довжину 12,5 кілометра і ширину близько 2,5 кілометра. Розташований він в межах Хортицького національного парку. Регіон унікальний тим, що є одночасно культурною та природною пам'яткою країни.

Острів був заселений протягом останніх 5 тисячоліть. Північна частина острова вища і більш скеляста, ніж південна частина, яка часто затоплюється водами Дніпра. Хортиця також має унікальну флору і фавну.

Херсонес Таврійський

Херсонес Таврійський – давньогрецьке місто, яке розташоване у Криму. Свого часу Херсонес відігравав важливу стратегічну, політичну та економічну роль у Північному Причорномор'ї. Сьогодні від того колись величного міста залишилася руїна.

Херсонес став не лише одним з 7 див України, він також внесений до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Херсонес Таврійський / Фото igotoworld

Ділянка складається із залишків міста та прямокутних сільськогосподарських ділянок однакового розміру, що називаються хора. До XV століття хори підтримували виноградники, продукція яких експортувалася, а регіон процвітав. Відтак Херсонес свого часу служив одним із найпродуктивніших винних центрів Чорного моря.

Софійський собор

Київський Софійський собор є частиною Національного заповідника "Софія Київська". Собор був побудований у XI столітті за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Собор має багатовікову історію, а його основи були вперше закладені в 1037 або 1011 роках за часів правління Володимира Великого.

У Софії Київській розташовано 5 апсид, 5 нефів та 13 куполів. Дворівневі галереї оточують собор з трьох сторін. В інтер'єрах – фрески та мозаїки XI століття.

Софійський собор / Фото rest.guru

Монастирські споруди відігравали важливу політичну роль в нашій історії, тут приймали послів, коронованих князів на київському престолі. Наразі Софійський собор внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

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Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра – це унікальна православна святиня, заснована Антонієм і Феодосієм Печерськими 1051 року. Розташована Лавра на правому березі Дніпра в центрі Києва. Має дуже багату історію, не раз відігравала вирішальну роль у житті українського народу. Сьогодні лавра активно функціонує і в ній проживає понад 100 ченців.

Києво-Печерська лавра / Фото Wikipedia

У монастирі є кілька архітектурних пам'яток, зокрема, дзвіниці, собори, кам'яні фортечні стіни та підземні печерні системи. Основними визначними пам'ятками є Велика Лаврська дзвіниця та Успенський собор.