В этой статье мы познакомим с историей Софийского собора и достопримечательностями заповедника.

Советуем Где отдохнуть в августе в Украине: 5 непопсовых локаций, которые подарят незабываемые эмоции

Краткое описание

София Киевская является одним из немногих уцелевших зданий времен Киевской Руси, которое находится в самом центре столицы Украины. Этот собор имеет несколько названий: "Святая София Киевская", "Софийский собор", "Софиевский собор", "Собор святой Софии – Премудрости Божией", "Софийский музей", "Национальный заповедник София Киевская".

Название храма происходит от имени "София", что переводится с греческого как мудрость. Собор был главной христианской святыней Восточной Европы и историческим центром Киевской митрополии. В нем проводились посадки на киевский престол князей, собиралось вече, принимались иностранные послы.

Мозаики и фрески Софии Киевской / Фото st-sophia

Сегодня Софийский собор знаменит своими уникальными фресками (более 3000 квадратных метров) и мозаиками (на площади в 260 квадратных метров) XI века. Храм имеет следующие размеры:

длина – 41,7 метра ,

, ширина – 54,6 метра ,

, высота до зенита главного купола – 28,6 метра.

Грандиозные размеры, интерьер и усложненная структура – средневековая модель Вселенной, а вид снаружи воспроизводит образ Небесного Иерусалима. Стены выложены из природного камня – розового кварцита и гранита. Храм имеет пирамидальный ступенчатый силуэт: 12 куполов окружают центральный большой купол, а с 3-х сторон прилегают 2 открытые галереи (одноярусная внешняя и двухъярусная внутренняя), 5 нав на востоке завершены апсидами.

Читайте также Клеванский замок и Пересопница: туристам доступен новый интересный маршрут "Волынское наследство"

Оформление Софийского собора гармонировало с архитектурой. Главный алтарь и центральный купол храма украшены неповторимыми мозаиками, ниши на фасадах и столбы галерей – фресками. На колокольне собора изображены сцены игр, проводимых в честь высокочтимой княгини Ольги в Константинополе, организованные императором Порфирогенетом. Также на фресках изображены: музыки, мимы, танцоры, гонки колесниц, жонглеры. Фрески, выполненные в XVIII – XІX веках, посвящены религиозной теме. На некоторых фресках в храме можно увидеть не только портреты князя Ярослава, но и его семьи.

История Софийского собора

Строительство Софийского собора началось во времена расцвета Киевской Руси. Не существует единого мнения по вопросу, кто начал строительство храма. По одной версии начал строительство Владимир I Святославич, по второй – собор построил в 1020 – 1037 годах его сын Ярослав Мудрый. В "Новгородской первой летописи" говорится, что в 1017 году София Киевская была заложена Ярославом Мудрым, но в "Повести временных лет" рассказывается о начале строительства храма Ярославом Мудрым в 1037 году. Собор начали строить на месте победы киевлян над печенегами в 1036 году. Предполагается, что сооружение Софии Киевской строили греки из Константинополя (в здании видно традиции византийского зодчества).

За время своего существования этот памятник претерпел несколько разрушительных нападений, грабежей, перестроек и ремонтов. Большой вред храму нанес в 1169 году князь Суздальский А. Боголюбский во время нападения на Киев. Затем в 1180 году произошел крупный пожар. После захвата Киева в 1240 году ханом Батыем много сооружений было разрушено, Софийский собор был разграблен.

В течение двух веков (XIV – XV) киевляне вели борьбу с польскими и литовскими феодалами. Опустошали город своими грабительскими набегами крымские татары. В XVI веке захваченный униатами Софийский собор пришел в упадок.

В XVII веке (30 – 40-е годы) был основан мужской монастырь митрополитом Петром Могилой. Деревянные постройки монастыря были уничтожены во время большого пожара в 1697 году. Лишь в XVII – XVIII веках началось каменное строительство. Большой вклад внес в восстановление храма гетман Иван Мазепа.

Cофийский собор / Фото kyiv.ridna

Строительство закончилось в 1767 году. За это время были построены: колокольня, трапезная, пекарня, ворота Заборовского (западные ворота), домик митрополита, въездная башня (южная), стена монастыря, братский корпус и бурса. После восстановления собора во внешнем виде можно увидеть стиль украинской барочной архитектуры. Кроме того, частичные перестройки были проведены в XIX веке.

Где-то в 30-е годы XX века советской властью было принято решение о разрушении собора. Но вмешалась Франция, которая помнила, что женой французского короля Генриха Первого была дочь Ярослава Мудрого – Анна. Поэтому советская власть, опасаясь международного скандала, приняла решение создать Софийский музей-заповедник.

Софиевский заповедник

Созданный в 1934 году Софиевский заповедник, уже был открыт в мае 1935 для посетителей. С 1994 года имеет статус Национального.

Киевский Софийский заповедник включает:

Софиевский собор – самая главная христианская святыня всей Восточной Европы, главный храм Украины. В 2016 году (21 февраля) возобновились богослужения, которые не проводились более восьми десятилетий.

Колокольня – украинский национальный символ и символ столицы. Построена в 1699 – 1706 годах в стиле казацкого (украинского) барокко. Ее высота – 76 метров, в ней хранится колокол, отлитый в 1705 году по заказу и средствам Ивана Мазепы. Его вес – 13 тонн, а высота – 1,25 метра.

украинский национальный символ и символ столицы. Построена в 1699 1706 годах в стиле казацкого (украинского) барокко. Ее высота 76 метров, в ней хранится колокол, отлитый в 1705 году по заказу и средствам Ивана Мазепы. Его вес 13 тонн, а высота 1,25 метра. Ворота Заборовского – яркий образец украинского барокко, построены в 1746 году. Это западный парадный въезд от Золотых ворот до резиденции митрополитов.

яркий образец украинского барокко, построены в 1746 году. Это западный парадный въезд от Золотых ворот до резиденции митрополитов. Дом митрополита – бывшая резиденция митрополитов киевских, сейчас входит в музейное заведения. Является памятником дворцовой архитектуры XVIII века.

бывшая резиденция митрополитов киевских, сейчас входит в музейное заведения. Является памятником дворцовой архитектуры XVIII века. Библиотеку Ярослава Мудрого. Впервые о ней упоминается в 1037 году, как о первой библиотеке Киевской Руси. Книгами занимались монахи. Во время вражеских набегов они прятали ценные вещи в подземных ходах. Место тайника было строжайшим секретом, который умер вместе с монахами. Поэтому о том, где находится первая библиотека, существует много версий.

Малую или Теплую Софию – трапезная церковь монастыря. Строилась с 1722 по 1730 год. Сначала здесь была расположена церковь Воскрешения Лазаря. Затем ее перестроили (1822 год) на церковь Рождества Христова (зимнюю). Для богослужения храм был закрыт с 1929 года по 2016 год.

трапезная церковь монастыря. Строилась с 1722 по 1730 год. Сначала здесь была расположена церковь Воскрешения Лазаря. Затем ее перестроили (1822 год) на церковь Рождества Христова (зимнюю). Для богослужения храм был закрыт с 1929 года по 2016 год. Хлебню – построена в 1722 – 1730 годах как пекарня Софиевского монастыря. Позже была перестроена под управление епархией – консисторию. Сейчас это выставочные залы.

построена в 1722 1730 годах как пекарня Софиевского монастыря. Позже была перестроена под управление епархией консисторию. Сейчас это выставочные залы. Въездную башню на юге – въезд на территорию Софиевского монастыря со стороны Владимирской улицы. Была построена гетманом Мазепой. Шпиль украшала фигура Архангела Михаила в виде флюгера.

въезд на территорию Софиевского монастыря со стороны Владимирской улицы. Была построена гетманом Мазепой. Шпиль украшала фигура Архангела Михаила в виде флюгера. Братский корпус, где располагались монашеские кельи Софийского монастыря. Позже был перестроен в хозяйственные помещения и конюшни.

Семинарию (бурса) – дом строился как монастырские кельи, где жили монахи. За время митрополита киевского Болховитинова использовался как митрополичьи покои. Позже, после закрытия монастыря, в кельях разместили бурсу – духовную школу, которая просуществовала до 1917 года.

Интересные факты

Софийский собор – самое старое здание Киева. Там была создана первая библиотека в Киевской Руси, которая до сих пор не найдена. На стенах собора есть светские надписи, например "Козьма вор, потому что украл мясо". На росписях Софии Киевской можно увидеть изображения животных: медведя, гепарда, вепря, зайца, собаки и другие. В советское время Царские ворота были переплавлены. Однако были сохранены 11 элементов и рисунки, по которым ворота были восстановлены в 2008 году. На это ушло 104 килограмм серебра. М. Врубель восстанавливал медальон купола собора. В Некрополе Софийского собора находятся саркофаги: Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича и других выдающихся мужей. В состав Национального музея-заповедника кроме Софийского храма входят: Судакская крепость, Кирилловская и Андреевская церкви, Золотые ворота в Киеве. Мозаики собора имеют 177 цветовых оттенков. Строили храм византийские мастера по образцу Константинопольского Софийского собора. Первоначальный вид собора изображено на двугривневой купюре. Собор 37 лет (1596 – 1633) был униатским. В нем сохранено наибольшее количество оригинальных мозаик и фресок. На стенах храма сохранилось большое количество граффити как бытового, так и религиозного характера. Самая известная мозаика – Оранта. Изображение Богоматери имеет почти 6 метров и выложенное из 2 миллионов цветной смальты.

Надеемся, что из этой статьи вы узнали об истории национального музея-заповедника Софии Киевской. О главном соборе Украины много написано книг, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.