Космический туризм набирает обороты: более полутысячи людей подали заявки, чтоб покинуть Землю

После удачного полета миллиардера Ричарда Брэнсона и его экипажа на корабле Virgin Galactic, количество "космических" туристов возросло в разы. Сразу 600 человек подали заявки на путешествие, благодаря которой им удастся ненадолго покинуть Землю.

Билет на космическую экскурсию будет стоить от 250 тысяч долларов. Каждый из потенциальных туристов готов выложить эту кругленькую сумму.

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Что известно о старте космического туризма

Ричард Брэнсон и 5 членов экипажа из его компании Virgin Galactic заложили старт космического туризма. Среди них – два пилота и 3 астронавты. 11 июля они достигли около 88 миль (около 142 километров) над пустыней Нью-Мексико, а затем - безопасно вернулись на взлетно-посадочную полосу на космодроме "Америка".

Вернувшись на Землю, Брэнсон объявил розыгрыш билетов только на 2 места на прогулке Virgin Galactic. После этого в компании поступило более 600 заявок от потенциальных туристов, которые хотят побывать на космической экскурсии.

Компания уже получила разрешение от Федеральной авиационной комиссии в июне 2021, чтобы начать вывод плательщиков в космос своих объектов в Нью-Мексико. В планах компании начать массовый космический туризм уже с 2022 года.