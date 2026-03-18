Гигантская "Большая утка" привлекает туристов: почему ее массово постят в инстаграм

Мало какая придорожная достопримечательность может сравниться с той, что расположена на пути к одному из самых известных пляжей мира. Гигантская 6-метровая фигура утки возвышается над дорогой, привлекая внимание туристов и местных, направляющихся к побережью.

"Большую утку" считают одной из самых известных достопримечательностей Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк, пишет The Sun.

Уже почти 100 лет утка стоит возле трассы во Фландрии. Эта дорога ведет к Хэмптонсу – курортного региона с всемирно известными пляжами, которые неоднократно мы могли видеть в фильмах или по телевидению.

Чем особенна "Большая утка"?

Для туристов эта локация является очень интересной. Место настолько популярно для фото, что имеет даже собственную страницу в инстаграме. Добраться до "Большой утки" удобно как автомобилем, так и общественным транспортом.

Сегодня сооружение является музеем с сувенирной лавкой, однако сначала оно имело совсем другое назначение. В 1931 году местный фермер Мартин Маурер, который выращивал уток, заказал ее как магазин для продажи уток и яиц. Идея возникла после того, как во время путешествия он увидел в Калифорнии здание в форме кофейника.

С годами "Большая утка" стала настоящим символом: о ней писали известные издания, ей посвящали песни, а когда зданию грозил снос, там даже развернули кампанию в ее защиту.

И хотя на некоторое время памятник переносили с его первоначального места, в 2007 году он вернулся обратно, а уже в 2008 году был внесен в Национальный реестр исторических мест.



Внутри можно приобрести сувениры / Фото из инстаграма @thebigduckli

На праздники утку украшают ветвями елки с шариками и разнообразными украшениями, поэтому в зимнюю пору она выглядит довольно красиво и празднично.

