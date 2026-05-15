Забудьте о Бали и Пхукете: 5 популярных курортов, которые не переполнены туристами
- Туристы выбирают Краби в Таиланде вместо Пхукета из-за переполненности и инфраструктурных проблем.
- Альтернативой переполненному Дубровнику в Хорватии является остров Вис, который предлагает более спокойный отдых.
Популярные курорты до сих пор для многих считаются райскими уголками для незабываемого отдыха. Однако на самом деле многие туристические направления страдают от чрезмерного количества путешественников.
Из-за бешеного ажиотажа стремительно растут цены, а инфраструктура не выдерживает нагрузки, пишет Travel Off Path. Опытные туристы начали искать альтернативы – и нашли.
Читайте также Об этом тайном греческом острове еще не знают туристы: он поражает красотой
Есть ничем не хуже альтернативы с подобной атмосферой, но без толп и шума. Именно поэтому путешественники отказываются от шумных курортов в пользу более спокойных направлений.
А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!
Куда поехать вместо популярных направлений?
Чем заменить Пхукет и Самуи в Таиланде
После популярности сериала "Белый лотос" интерес к тайским островам резко возрос, а вместе с этим – цены и количество туристов. Ажиотаж настолько сильный, что местная инфраструктура тяжело выдерживает такую нагрузку.
Туристы на Самуи вместо спокойного тропического отдыха сталкиваются с переполненными пляжами и толпами отдыхающих
Вместо популярного Пхукета туристы выбирают для себя Краби – впечатляющая провинция, которая ничем не хуже раскрученных направлений. Это место считается одним из самых красивых в мире благодаря известняковым скалам и изумрудной воде.
Как выглядит Краби в Таиланде: смотрите видео
Чем заменить Дубровник в Хорватии
Дубровник стал одной из самых популярных туристических точек Европы в летнее время. Туда хотят попасть большинство европейцев, поэтому летом местность теряет свою атмосферу. Узкие улочки в разгар сезона очень переполняются туристами, особенно пассажирами круизных лайнеров.
Альтернативой является остров Вис, на котором можно насладиться красивыми пейзажами, старинной архитектурой. И что немаловажно – без толп туристов вокруг.
Чем заменить Бали в Индонезии
Бали продолжает оставаться популярным направлением, однако в последние годы остров страдает не только от количества туристов, но и от проблем с транспортом.
В популярном районе Чангу путешественники постоянно сталкиваются с пробками и активным шумом от строительства новых вилл. В сезон дождей ситуацию усугубляют волны мусора, которые море выносит на побережье.
Лучше обратить внимание на Шри-Ланку, которая порадует чистым побережьем и менее перезагруженными курортами.
Удивительная Шри-Ланка: смотрите видео
Чем заменить озеро Комо в Италии
Эту локацию посещают большинство туристов, которые прилетают в Милан. Однако наплыв туристов огромный. Больше всего нареканий здесь на паромы, которыми можно передвигаться между городами на озере. В пик сезона можно часами ждать переправу.
Чтобы почувствовать похожую атмосферу, стоит поехать к озеру Гарда. Оно гораздо больше по размеру, поэтому можно найти спокойные места для отдыха и насладиться также впечатляющими видами.
Чем заменить Тулум в Мексике
В последние годы Тулум переживает стремительный рост популярности, однако это привело к перезагрузке туристических зон.
Кроме того, с июля по октябрь здесь пляжи покрываются большими скоплениями саргасовых водорослей, из-за чего море теряет свой знаменитый бирюзовый цвет.
В качестве альтернативы советуют выбирать Пунта-Кану в Доминиканской Республике, где пляжи намного чище и спокойнее.
Где отдыхают итальянцы вместо популярных Амальфи и Капри?
Итальянцы летом выбирают менее туристические места для отдыха, пишет Travel + Leisure. Популярные локации очень переполнены путешественниками, поэтому местные охотно едут в ничем не худшие локации.
Для спокойного отдыха итальянцы выбирают Арджентарио, Искию, Прочиду, Понцу и Тропеа. Все эти локации просторные, красивые, с красивой природой и архитектурой. Они не такие распиаренные, как Амальфи и Капри, поэтому именно здесь можно встретить итальянцев в период летнего отпуска.
К слову, именно в августе улицы Италии становятся пустыми, а многие заведения закрываются, поскольку вся страна массово уходит в отпуск. Это обусловлено сочетанием религиозных праздников, исторических традиций и экстремально высокой погоды.
Какие еще интересные локации стоит увидеть туристам?
Босния и Герцоговина стремительно набирает популярность среди туристов благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам. Страна сталкивается с проблемами транспортной доступности, что может сдерживать дальнейший рост туризма.
В Италии, Швейцарии и Словении есть живописные озера, которые могут быть альтернативой морским курортам. Озеро Гарда, озеро Блед и Интерлакен предлагают уникальные пейзажи и разнообразные активности для туристов.
Частые вопросы
Почему туристы ищут альтернативы популярным направлениям?
Из-за бешеного ажиотажа стремительно растут цены, а инфраструктура не выдерживает нагрузки - это побуждает опытных туристов искать менее известные, но не менее привлекательные места для отдыха.
Какие альтернативы рекомендуются для популярных туристических направлений в Таиланде?
Вместо Пхукета рекомендуется посетить провинцию Краби, которая поражает своей красотой, а вместо Самуи - другие менее переполненные острова, которые предлагают более спокойный отдых без толп.
Почему озеро Гарда в Италии является хорошей альтернативой озеру Комо?
Озеро Гарда больше по размеру, что позволяет найти спокойные места для отдыха - это делает его привлекательным для тех, кто хочет избежать толп и насладиться впечатляющими пейзажами.